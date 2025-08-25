x

¡Qué orgullo! El metro de Medellín, entre los 10 mejores sistemas de transporte público del mundo

Una prestigiosa revista estadounidense de turismo hizo la calificación de los medios de transporte en América, Europa y Asia. La integración fue la clave para quedar en este listado.

  La conectividad del metro de Medellín, principalmente a través del metrocable, que permite comunicar las laderas de la ciudad, le permitieron ingresar al listado de la prestigiosa revista norteamericana. FOTO: Julio César Herrera
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 50 minutos
Contar con un sistema integrado que conecta la ciudad y reduce trayectos en hasta 1 hora y 30 minutos hizo que una prestigiosa revista de turismo de Estados Unidos calificara al metro de Medellín como uno de los 10 mejores sistemas de todo el mundo, superando a medios de transporte como los de Washington (Estados Unidos), o Estocolmo (Suecia).

La calificación la hizo la revista Condé Nast Traveler, una de las principales revistas sobre este tema, que fue fundada en 1987 en Nueva York. Desde entonces se ha convertido en un referente en recomendaciones turísticas por todo el mundo para el público estadounidense e internacional y ha obtenido 25 premios en los National Magazine Awards, considerados el “Pulitzer” de las revistas. En una de las ocho publicaciones anuales calificó al metro de Medellín, luego de evaluar medios de transporte de América, Europa y Asia.

Según manifiesto la publicación, que ubicó al metro paisa como el octavo mejor sistema de transporte del mundo, “además de sus opciones ferroviarias limpias y rápidas, la ciudad también cuenta con un tranvía, una línea de autobús de tránsito rápido (BTR)y cientos de otras líneas de autobús, muchas de las cuales pueden utilizarse en conjunto con el metro”.

Además del reconocimiento al metroplús y al tranvía,Señale que el metrocable es uno de los principales atractivos de este medio de transporte. por su versatilidad y su uso para el beneficio de las comunidades que residen en las laderas de la capital antioqueña a través de las siete líneas de estos cables aéreos.

Enterese: Japoneses le enseñarán al Metro de Medellín cómo potenciar fortalezas en proyectos urbanísticos

“Aunque los teleféricos se han utilizado tradicionalmente para el turismo, Medellín fue la primera ciudad en incorporarlos a su sistema de transporte público masivo. Los teleféricos conectan el centro de Medellín con comunidades aisladas por las empinadas colinas que rodean la ciudad montañosa, acortando en algunos casos un trayecto de 2 horas a tan solo 30 minutos”, indicó la revista en otro de sus apartes sobre el metrocable, cuya primera línea comenzó a funcionar el 7 de agosto de 2004.

No dejó atrás su valoración hacia el Cable Arví y su conexión con la Línea K (Acevedo-Santo Domingo) de este sistema, argumentando que en el primer tramo se pueden contemplar las laderas, mientras que con el cable turístico se puede llegar al Parque Arví, “donde podrá encontrar una observación de aves inigualables, flores silvestres y más de 80 kilómetros de senderos para caminatas”.

Le puede interesar: Metro de Medellín le dio la bienvenida a su 'hermano' de la capital colombiana: “Te vas a ver divino cruzando Bogotá”

En el listado entregado por esta revista liderar el sistema de transporte de Hong Kong, que tiene un sistema de transporte público con una puntualidad del 99,9% y con una accesibilidad en 97 de 98 estaciones a las que se puede ingresar desde la calle y que cuentan con wifi gratuito, puntos de carga y baños públicos limpios. Además, muchas de ellas tienen salas de lactancia y es un medio de transporte que cuesta 60 centavos de dólar (489,41 pesos colombianos).

En segundo lugar está el metro de Delhi, capital de India, con un metro seguro, moderno y limpio, que cuenta con vagones exclusivos para mujeres y tiene aire acondicionado. Su valor también lo incluye en el listado, ya que su pasaje tiene valores desde 12 centavos de dólar (97,88 pesos colombianos). A esto se le suma que el 35% de su flota funciona con energía de fuentes renovables.

El metro de Moscú, Rusia, es el tercero del listado por su “eficiencia y sus extraordinarias estaciones”. Señalaron en la revista que en hora pico, los trenes pasan cada 90 segundos y la fachada de sus estaciones obligan a reducir el paso de quienes las visitan para admirar sus atractivos turísticos. A esto sumado a las 300 estaciones y 17 líneas, de las cuales dos son circulares para evitar hacer trasbordos.

Este listado continúa con el metro de Tokio (Japón), todo con base en su limpieza y extrema puntualidad, sumado a que cuenta con facilidades para quienes no entienden en japonés. También figuran el MRT de Singapur, el metro de Londres (Inglaterra), el sistema de transporte de Seúl (Corea del Sur), de los cuales destacaron temas como la puntualidad, su limpieza y su eficiencia.

Utilidad para la vida