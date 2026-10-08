Por el EDC y Altavoz, el Metro de Medellín tendrá horario extendido durante el puente festivo, ¿hasta qué hora trabajará?

La realización del EDC y del Festival Internacional Altavoz son los motivos para la extensión de los horarios de las líneas A y B, FOTOS: EL COLOMBIANO

Dos grandes eventos musicales tendrán lugar en Medellín durante el fin de semana, el Electric Daisy Carnival (EDC) y el Festival Internacional Altavoz, en los cuales se espera una gran afluencia de público; por esa razón, el metro anunció que implementará un horario extendido en sus líneas A y B, con el fin de facilitar la movilidad hacia esos espectáculos.

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Estos horarios se aplicarán el domingo 11 y el lunes festivo 12 de octubre, cuando el servicio de trenes en las líneas A y B del sistema de transporte masivo se extenderá hasta las 11:30 de la noche, no obstante, entre las 10:50 p. m. y las 11:30 p. m., el ingreso será solo por la estación Universidad.

También, esos dos días en la madrugada, el Metro comenzará a operar para el público a las 3:30 a. m., o sea una hora y media antes de lo habitual, siendo el ingreso únicamente por la estación Estadio.

La empresa Metro indicó también que las estaciones habilitadas solo para la salida de personas serán: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Poblado, Envigado, Itagüí, La Estrella, Suramericana, Floresta y San Javier, y que las demás estaciones permanecerán cerradas durante esta operación especial.

Sus voceros aclararon que la extensión horaria que aplica para las dos líneas principales (A y B) no operará para el tranvía (línea T), los cables aéreos (líneas K, J, H, M, P y L), las líneas de buses 1, 2 y O, ni para las cuencas 3 y 6, las cuales tendrán su labor en los horarios habituales.

Se espera que el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, el Electric Daisy Carnival (EDC) llene el Atanasio Girardot de música electrónica, producción de superlujo y 94.000 asistentes que previamente pagaron su entrada.

Entre tanto, durante los tres días del puente, hasta el lunes, en el Estadio Cincuentenario y Parque Norte, el Festival Internacional Altavoz celebrará su edición 23 con 59 bandas de rock, metal, punk, reggae y alternativa, con entrada completamente libre.