Medellín anunció cuándo licitará su séptimo metrocable: llegará al corregimiento mas poblado

Antes de que termine este cuatrienio, Medellín busca dejar caminando las obras de la extensión del sistema metro al corregimiento de San Antonio de Prado. Aunque la nueva línea de transporte masivo todavía está en proceso de diseño y estructuración, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anticipó ayer que en conjunto con el Metro se viene avanzando a toda marcha para dejar encarrilada la obra antes del cambio de gobierno. Le puede interesar: Un hito: Inició construcción de los apoyos del viaducto elevado del Metro de la 80 “Espero que antes de terminar el gobierno lo dejemos licitado y financiado. Ojalá nos den los tiempos para arrancar las obras, pero por lo menos queda licitado, adjudicado, con diseños definitivos y financiado”, expresó el mandatario distrital durante el informe de rendición de cuentas en el que entregó un balance de la mitad de su periodo de gobierno.

Con una población que ya superó los 160.000 habitantes, San Antonio de Prado es el corregimiento más poblado de Colombia. Pese a ser una zona rural durante la mayor parte de su historia, desde finales de la década de 1980 la construcción de varios proyectos de vivienda popular y luego privados convirtieron el territorio en uno de los nodos de crecimiento urbano de la ciudad. Lea también: Así funciona la maquinaria alemana con la que trabajan en el Metro de la 80 A raíz de esa dinámica, acceder a una zona que en condiciones de buen tráfico no tardaría más de media hora, se ha vuelto labor de más de una hora y media en los días más congestionados.

Pese a que para mejorar el ingreso ya avanzan otros proyectos como la ampliación de La Limona, en el que se invertirán más de $80.000 millones para mejorar el flujo vehicular en la vía de acceso, la solución de fondo pasa por integrar el territorio al sistema de transporte masivo.