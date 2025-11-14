México interceptará embarcaciones sospechosas en el Caribe en medio de acuerdo con EE. UU. para reducir bombardeos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para que la Marina mexicana asuma la interceptación de embarcaciones sospechosas en aguas internacionales, con el fin de frenar los bombardeos estadounidenses que han dejado decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico.
La mandataria explicó que se busca garantizar que las operaciones contra presuntas narcolanchas se ajusten al derecho internacional y eviten acciones letales como las que Washington ha ejecutado durante las últimas semanas.
“Hay protocolos de trabajo conjunto en caso de aguas internacionales para evitar que haya el uso de bombardeos a embarcaciones, que se cumpla con todos los tratados internacionales. Entonces lo que planteó el secretario de Marina es que se cumpla con estos tratados, en principio dijeron que sí. Ese es el primer acuerdo”, indicó Sheinbaum el jueves.