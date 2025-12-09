México prohibió totalmente los vapeadores: estableció penas de hasta 8 años de cárcel por venderlos

México prohibió totalmente los vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país. La Cámara de Diputados avaló una reforma que endurece las sanciones contra quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen estos dispositivos.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada este martes con 324 votos a favor y 129 en contra y establece penas de hasta ocho años de cárcel, además de multas que pueden llegar a 226.000 pesos mexicanos (alrededor de 47 millones de pesos colombianos) para quienes adquieran o vendan vapeadores con fines de lucro.