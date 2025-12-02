x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ryan Castro lanza canción navideña y anuncia concurso para la cuadra más animada, ¿cómo participar?

Como cada año, el cantante del género urbano lanzó un tema decembrino: el de 2025 se llama Mi Fortuna. Además, Castro anunció un concurso para celebrarle la navidad a la cuadra de algunos de sus seguidores. Conozca cómo puede participar.

  • En sus canciones de diciembre, Castro regresa a su alterego de “Richy”. FOTO: Cortesía Ryan Castro
    En sus canciones de diciembre, Castro regresa a su alterego de “Richy”. FOTO: Cortesía Ryan Castro
El Colombiano
El Colombiano
hace 50 minutos
bookmark

Una de las costumbres navideñas del cantante Ryan Castro es lanzar cada diciembre una canción navideña. Este año la tradición se mantuvo: este lunes el artista paisa estrenó Mi Fortuna, su nuevo tema decembrino en el que mezcla humor, nostalgia y sabor para poner a bailar a todos.

Le puede interesar: ¡Aliste la maraca y la pandereta! Conozca dónde puede hacer la novena en Medellín durante esta Navidad

En la temporada navideña, Castro acostumbra darle vida a su alterego, “Richy”, personaje que encarna la esencia paisa. Ahora este hombre, de poncho y sombrero, regresa con una canción sobre el sueño de tener una vida mejor y la lucha por salir adelante.

Además de su ritmo pegajoso, que es una referencia a la música parrandera que se escucha en diciembre en Antioquia, Mi Fortuna también se caracteriza por su humor. En el video musical aparece “Richy” junto a diferentes famosos colombianos como J Balvin –con quien cantó este fin de semana en Medellín–, el futbolista Faustino “Tino” Asprilla y la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez.

Esta ya es la séptima canción que lanza Castro para la época navideña. La primera fue Mujeriego en 2021, luego El Pan de Estefanía y La Garrafa en 2022, Richy El Pichón y El Bote en 2023,y el año pasado estrenó El Chucu Chucu, su colaboración junto a Juanes.

Ryan Castro premiará a la cuadra más animada en diciembre: así puede participar

Este lunes, además de anunciar el estreno de su canción navideña, Castro compartió en su cuenta de Instagram que este año también le daría un “aguinaldo” a sus seguidores. En un video publicado en sus stories, el artista explicó que “a la cuadra más chimba, más animada” le enviará todo lo necesario para una fiesta navideña.

Y, ¿cómo participar? “Comenten el nombre de su cuadra, de dónde están escuchando el tema para yo saber en qué barrio están entonados, de qué cuadra lo están escuchando. La cuadra con más likes gana, el comentario con más likes gana, pero que sea el comentario con el nombre de una cuadra”, explicó el artista. El comentario debe realizarse en el video de Mi Fortuna en YouTube.

Ryan Castro lanza canción navideña y anuncia concurso para la cuadra más animada, ¿cómo participar?

“Le vamos a mandar veinte garrafas, le vamos a mandar buñuelos, le vamos a mandar natilla, le vamos a mandar hasta la olla para que monte el sancocho para el guayabo”, dijo Castro sobre algunos de los premios que podrá obtener el ganador.

Entérese: En fotos | J Balvin hizo vibrar Medellín con un regreso arrollador que marca uno de los shows más grandes de su carrera

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida