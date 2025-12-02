Ryan Castro lanza canción navideña y anuncia concurso para la cuadra más animada, ¿cómo participar?

Una de las costumbres navideñas del cantante Ryan Castro es lanzar cada diciembre una canción navideña. Este año la tradición se mantuvo: este lunes el artista paisa estrenó Mi Fortuna, su nuevo tema decembrino en el que mezcla humor, nostalgia y sabor para poner a bailar a todos. Le puede interesar: ¡Aliste la maraca y la pandereta! Conozca dónde puede hacer la novena en Medellín durante esta Navidad En la temporada navideña, Castro acostumbra darle vida a su alterego, “Richy”, personaje que encarna la esencia paisa. Ahora este hombre, de poncho y sombrero, regresa con una canción sobre el sueño de tener una vida mejor y la lucha por salir adelante.

Además de su ritmo pegajoso, que es una referencia a la música parrandera que se escucha en diciembre en Antioquia, Mi Fortuna también se caracteriza por su humor. En el video musical aparece “Richy” junto a diferentes famosos colombianos como J Balvin –con quien cantó este fin de semana en Medellín–, el futbolista Faustino “Tino” Asprilla y la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez. Esta ya es la séptima canción que lanza Castro para la época navideña. La primera fue Mujeriego en 2021, luego El Pan de Estefanía y La Garrafa en 2022, Richy El Pichón y El Bote en 2023,y el año pasado estrenó El Chucu Chucu, su colaboración junto a Juanes.

Ryan Castro premiará a la cuadra más animada en diciembre: así puede participar

Este lunes, además de anunciar el estreno de su canción navideña, Castro compartió en su cuenta de Instagram que este año también le daría un “aguinaldo” a sus seguidores. En un video publicado en sus stories, el artista explicó que “a la cuadra más chimba, más animada” le enviará todo lo necesario para una fiesta navideña.

Y, ¿cómo participar? “Comenten el nombre de su cuadra, de dónde están escuchando el tema para yo saber en qué barrio están entonados, de qué cuadra lo están escuchando. La cuadra con más likes gana, el comentario con más likes gana, pero que sea el comentario con el nombre de una cuadra”, explicó el artista. El comentario debe realizarse en el video de Mi Fortuna en YouTube.