Mi terapeuta es un robot: ¿qué pasa cuando la IA se convierte en tu psicólogo?

Jamás he ido a tocar la puerta de la inteligencia artificial cuando algo sale mal en el trabajo o cuando, de un momento a otro, me siento triste. Aunque la he utilizado en tareas pequeñas como revisiones ortográficas, recomendaciones literarias o redactar un correo, debo admitir que mi uso ha sido muy conservador y hasta cauteloso. Pienso que, en parte, esto se debe a que en mi mente aún no hay suficiente espacio para comprender todo aquello que se puede realizar con ChatGPT, Gemini o Claude. En 2024, el informe Cómo la gente está usando realmente la IA generativa de Harvard Review habló sobre esta senda “tradicional” a la hora de usar esta tecnología: en ese momento, el propósito principal que le daban las personas era la generación de ideas: ¿Qué puedo compartir en mis redes sociales?, ¿Qué cocinar para el desayuno si solo tengo tomates y queso en el refrigerador?, ¿Cuál sería la mejor respuesta para mi jefe si se enoja conmigo?

Pero en 2025 el panorama cambió: la misma revista actualizó el estudio y descubrió que el uso predominante ahora es con fines terapéuticos y de compañía. Los dos siguientes en el listado son organizar la vida personal y hallar un propósito en ella, tareas que el año pasado no hacían parte de la lista construida en el informe de Harvard. Lo que esto confirma es que los usos de la inteligencia artificial ya no se limitan a lo técnico, sino que han pasado a ser existenciales: más que buscar alguien (o algo) que haga las más sencillas pero tediosas tareas, lo que estamos haciendo es buscar un amigo o un terapeuta. Ese estudio clasifica los usos que se le pueden dar a la IA en grupos y este año la clasificación protagonista es Apoyo personal y profesional, la cual representa el 31% de su uso total. Ya hay bots que fueron diseñados específicamente para servir como apoyo psicoterapéutico o como un simple consejero. Character.ai es una plataforma en la que los usuarios pueden tener conversaciones con diferentes personajes creados con IA. Uno de ellos es Psychologist, quien promete ayudarte con “las dificultades de la vida”. También está Replika, que se ofrece a estar contigo siempre que necesites un amigo que sea empático, o Woebot, cuya misión es “hacer que el apoyo en salud mental sea radicalmente accesible”. Tanto si su propósito es brindarte consejos en momentos clave o si buscan ayudarte a sobrellevar la depresión o la ansiedad, estos chatbots tienen un punto en común: el compromiso de brindar una experiencia humana, por más contradictorio que pueda parecer. Estos “terapeutas” utilizan tecnologías como procesamiento de lenguaje natural para simular una conversación, lo que hace que cuando le contemos nuestras tristezas o preocupaciones, la interacción sea más sencilla y luzca natural. Hace poco vi en TikTok un video-meme que simula una conversación entre una paciente y su psicólogo. Él le pide que describa “una relación en la que te hayas sentido vista, escuchada, validada y comprendida”, y de inmediato aparece una mujer sonriendo, sentada en un prado verde junto a alguien. En ese momento, en la pantalla se puede leer: “Yo con ChatGPT”. Lea también: La IA está midiendo el dolor de manera más efectiva, novedades para los pacientes Y es que, para muchos, el hecho de poder utilizar a la IA como una psedoterapeuta significa superar varias de las barreras que existen actualmente para tener acceso a servicios de salud mental. Luego de la pandemia por Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que la inversión para este tipo de asistencia se redujo y que en la mayoría de los países el porcentaje dedicado a esto desde hace años continúa siendo aproximadamente 2%. Además del dinero, las principales barreras son las distancias entre los pacientes y los centros de salud, los costos que puede implicar para una persona de bajos recursos acceder a una terapia particular y el temor o la vergüenza que sienten algunos pacientes cuando deben explicarle al profesional el motivo de su consulta. Jorge Iván Arango, subdirector del campo Psicología Social y Comunitaria del Colegio Colombiano de Psicólogos, asegura que estas herramientas pueden ser útiles como complemento al proceso que el terapeuta lleva con el paciente. “El riesgo está en que los usuarios confundan el apoyo automatizado con la terapia real, lo que puede llevar a la desatención de problemas que requieren intervención clínica”, alerta. A pesar de que él no lo haya mencionado explícitamente, lo que dice Arango se conecta con una de las promesas que hacen este tipo de chatbots a sus usuarios. Se trata de esa idea difundida por medio de elaboradas estrategias de marketing de que la bondad principal de estos robots son la empatía y que, sin duda alguna, son la nueva solución a los crecientes problemas de salud mental de nuestra sociedad. Jean-Christophe Bélisle-Pipon, investigador canadiense sobre ética e IA, publicó un artículo en 2023 en Frontiers titulado Tu psicobot no es tu psicólogo. Ahí explica que algunas de las herramientas con las que se publicitan estas aplicaciones pueden ocasionar que los pacientes se lleven una idea errónea de los efectos que puede tener la IA en su salud mental y que omiten sus limitaciones, especialmente en casos graves como los de suicidio y abuso sexual. El asunto con la empatía es que, por más reales que suenen las respuestas de la IA cuando le dices que acabas de terminar con tu novio o que tu mejor amiga te decepcionó, la empatía de los chatbots no es auténtica. Y no porque estén mintiendo, sino porque siguen siendo máquinas. Uno de los aspectos más importantes de un proceso terapéutico es la relación que se construye entre paciente y profesional. Ir a terapia no es solo tener una conversación: el psicólogo o psiquiatra debe aplicar conceptos, métodos y tácticas de acuerdo con el diagnóstico y que solo se ganan con la experiencia. “El éxito de una buena terapia es cuando el psicólogo logra conectarse contigo, con tus emociones, con ese problema que tienes. Está en el momento en que se reconocen como dos seres humanos que están trabajando en la solución del problema que ese paciente trae. Eso no lo va a lograr la IA, por lo menos, en los próximos 300 años, calculo yo. La empatía, el conectarse con el paciente, es una cuestión humana, no tecnológica”, explica Arango.