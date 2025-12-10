Miami eligió a la primera alcaldesa demócrata en casi 30 años y rechazó al candidato respaldado por Trump

Los votantes de Miami eligieron a Eileen Higgins como la nueva alcaldesa de esta ciudad estadounidense, lo que la convierte en la primera demócrata en ocupar el cargo en casi 30 años. Higgins obtuvo cerca del 60% de los votos en la segunda vuelta electoral, según CNN y el periódico Miami Herald, y derrotó a Emilio T. González, el candidato republicano respaldado por el presidente Donald Trump. Además de ser la primera demócrata en ganar la alcaldía de Miami desde la década de 1990, Higgins, de 61 años, es la primera mujer elegida para el cargo.

Eileen Higgins

A pesar de ganar por un margen de dos dígitos, la participación en estos comicios fuera del calendario electoral fue baja, con solo un 20% de los registrados registrados. Con una importante población latina, la política de Miami ha estado dominada por republicanos de ascendencia cubana Durante gran parte de las últimas tres décadas. Trump, quien los fines de semana suele frecuentar su club Mar-a-Lago, ubicado a unos 107 kilómetros al norte de Miami, ganó los votos electorales de Florida en 2016, 2020 y 2024.