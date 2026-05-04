Video | La sensación de Michael Jackson: Bailarines sorprendieron con coreografía durante proyección de película en Medellín

Desde que el 24 de abril se estrenó Michael, la biopic del “Rey del Pop”, no se ha dejado de hablar del éxito que ha tenido en cines de todo el mundo ni de lo que ha generado entre los fanáticos.

Hasta ahora, la película ha recaudado 183,8 millones de dólares en Norteamérica y 423 millones a nivel mundial, tras solo 12 días en cartelera.

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Además de las reseñas de la cinta, en redes sociales se han viralizado algunos momentos previos y durante su proyección. Los fanáticos han protagonizado videos en los que aparecen cantando y bailando los éxitos que interpreta Jaafar Jackson, protagonista de la película y sobrino de Michael Jackson.

Una de las grabaciones que ha circulado por estos días muestra a más de 12 bailarines realizando la famosa coreografía de Thriller en una sede de Cine Colombia, en el Centro Comercial Los Molinos, en Medellín, durante la semana del estreno.

Este show fue una escena inesperada tipo “flashmob”, es decir, cuando un grupo se reúne de manera repentina para realizar una actuación artística –generalmente de danza– y luego se dispersa rápidamente.