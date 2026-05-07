Así fue el calvario de Michael Meléndez, quien falleció esperando una autorización de la Nueva EPS

Luego de permanecer 10 días en estado crítico y en medio de denuncias de presunta negligencia administrativa contra la Nueva EPS murió Michael Meléndez Garizábalo, un joven universitario de 24 años que no recibió la cirugía cerebral urgente que requería. Su fallecimiento se produjo en la Clínica del Porvenir de Soledad, Atlántico.

Michael, quien padecía de insuficiencia renal crónica y recibía diálisis tres veces por semana, ingresó a urgencias el pasado 27 de abril tras sufrir una crisis hipertensiva severa. Dicha condición le provocó al universitario un accidente cerebrovascular (ACV) con ruptura de un vaso sanguíneo, lo que derivó en una hemorragia cerebral interna.

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Dada la gravedad de su estado, los médicos determinaron que necesitaba una intervención de neurocirugía y un traslado inmediato a un centro de mayor complejidad, ya que la clínica donde se encontraba no contaba con el especialista ni los equipos necesarios.

Para que esto se ejecutara se requería la autorización por parte de la Nueva EPS, sin embargo, esta nunca llegó a tiempo. La familia de Michael denunció que la remisión solo fue emitida minutos después de que se confirmara su fallecimiento.

También denunciaron un calvario de trámites infructuosos, pues en 10 días de espera se enfrentaron a una confusión administrativa entre la Nueva EPS y Mutual Ser.