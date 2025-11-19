Microsoft y Nvidia pisan el acelerador de la IA: invierten US$15.000 millones para Anthropic, el rival de OpenAI

El negocio de la inteligencia artificial volvió a encender motores esta semana. Microsoft y Nvidia confirmaron un acuerdo histórico, invertirán hasta US$15.000 millones combinados en Anthropic, uno de los mayores rivales de OpenAI.
Bajo el pacto, Nvidia aportará US$10.000 millones y Microsoft US$5.000 millones, sellando un movimiento que profundiza los lazos entre los gigantes tecnológicos y uno de los actores que más rápido está escalando en Silicon Valley.
El anuncio llegó acompañado de otro compromiso monumental, Anthropic comprará US$30.000 millones en capacidad informática en Azure, la nube de Microsoft.
Es un contrato que consolida una alianza diseñada para reforzar a Anthropic en un mercado donde la potencia de cómputo —más que las ideas— define quién gana la carrera.
Puede leer: Ninguna empresa se salvará si explota la burbuja de la IA: CEO de Google