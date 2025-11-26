Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados cerca a la Casa Blanca: sospechoso ya fue detenido

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados el miércoles a pocas cuadras de la Casa Blanca, según funcionarios, mientras un portavoz de Donald Trump dijo que el presidente ha sido informado sobre la “trágica situación”.

“Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington D. C.”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X, sin describir el estado de salud de las dos víctimas.

La policía de Washington informó que había detenido a un sospechoso después de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca.

“La escena está asegurada. Un sospechoso está bajo custodia”, publicó la Policía de DC en X.

