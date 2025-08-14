x

Migración Colombia deportó al hincha de Sao Paulo que armó pelea en el Atanasio

A la salida del partido, el hombre se cambió de camiseta e intentó escapar de las autoridades.

  • El ciudadano brasileño Allan Aquino de Souza causó desmanes en el partido contra Atlético Nacional este martes en el Atanasio Girardot.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
Oficiales de Migración Colombia adscritos a la coordinación de verificación de la regional Antioquia Chocó, tramitaron en la madrugada de este jueves la expulsión del ciudadano brasileño Allan Aquino de Souza, vinculado a desmanes en el estadio Atanasio Girardot.

Le puede interesar: "Le pido disculpas a la hinchada": Edwin Cardona tras errar dos penales en Copa Libertadores

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Regional Antioquia – Chocó, informó que, tras el encuentro entre Atlético Nacional y São Paulo F.C., disputado en el estadio Atanasio Girardot por los octavos de final de la Copa Libertadores, se presentaron disturbios en el sector asignado a la hinchada visitante.

Gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional y las autoridades de seguridad del evento, se identificó y detuvo a Allan Aquino de Souza, quien según los registros audiovisuales y su indumentaria hacía parte de la Torcida Independente, reconocida como la barra más representativa del conjunto tres veces campeón del mundo (1992, 1993 y 2005), con cerca de 60.000 socios.

Los hechos, ocurridos en la tribuna Norte, en sentido hacia occidental, derivaron en la intervención inmediata de las autoridades para restablecer el orden. El ciudadano extranjero, quien intentó huir del lugar al finalizar el encuentro, fue conducido al Centro Facilitador de Migración Colombia, Medellín, donde se hicieron los trámites administrativos para su expulsión a la República Federativa de Brasil, conforme a lo establecido en la normativa migratoria vigente.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, manifestó que “el tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades. Pero no. Gracias a la intervención de la policía, y a las cámaras de seguridad, se individualizó, se ubicó y se detuvo”.

Adicionalmente, al ser trasladado al CTP, a este hombre se le impuso un comparendo, con su respectiva multa, por su implicación en los desmanes dentro del escenario deportivo.

Migración Colombia reitera que no permitirá que extranjeros que ingresen al territorio nacional incurran en comportamientos contrarios a la ley y al orden público.

