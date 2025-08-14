Migración Colombia deportó al hincha de Sao Paulo que armó pelea en el Atanasio

Oficiales de Migración Colombia adscritos a la coordinación de verificación de la regional Antioquia Chocó, tramitaron en la madrugada de este jueves la expulsión del ciudadano brasileño Allan Aquino de Souza, vinculado a desmanes en el estadio Atanasio Girardot.

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Regional Antioquia – Chocó, informó que, tras el encuentro entre Atlético Nacional y São Paulo F.C., disputado en el estadio Atanasio Girardot por los octavos de final de la Copa Libertadores, se presentaron disturbios en el sector asignado a la hinchada visitante.

Gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional y las autoridades de seguridad del evento, se identificó y detuvo a Allan Aquino de Souza, quien según los registros audiovisuales y su indumentaria hacía parte de la Torcida Independente, reconocida como la barra más representativa del conjunto tres veces campeón del mundo (1992, 1993 y 2005), con cerca de 60.000 socios.