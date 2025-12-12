x

Go home: Migración Colombia inadmitió a más de 70 extranjeros en el aeropuerto de Rionegro por alertas de turismo sexual

En el caso más reciente, las autoridades detuvieron el ingreso de un ciudadano de nacionalidad peruana, tras establecer que sus intenciones no correspondían a las condiciones del turismo regular en Medellín.

    La autoridad migratoria señaló que estas acciones hicieron parte de un refuerzo de controles implementado durante los últimos tres meses. FOTO: Cortesía Migración Colombia
    Van más de 70 ciudadanos extranjeros inadmitidos en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. FOTO: Migración Colombia / Colprensa
    A los viajeros sospechosos les realizan el análisis de su perfil y la verificación de los sistemas de seguridad. FOTO: Cortesía Migración Colombia
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 34 minutos
bookmark

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia informó recientemente que ha inadmitido durante 2025 a más de 70 ciudadanos extranjeros a su arribo al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, tras identificar alertas asociadas a posibles casos de turismo con fines de explotación sexual.

La entidad aseguró que una de las decisiones más recientes se presentó cuando un ciudadano de nacionalidad peruana arribó al país en un vuelo de la aerolínea Jetsmart y fue sometido a los filtros de control migratorio.

Van más de 70 ciudadanos extranjeros inadmitidos en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. FOTO: Migración Colombia / Colprensa

Allí, en medio del proceso, se activó una alerta emitida por la agencia internacional Angel Watch, especializada en el intercambio de información para la prevención de delitos sexuales.

Tras el análisis de su perfil y la verificación de los sistemas de seguridad, las autoridades migratorias determinaron inadmitir al viajero e impedir su ingreso al territorio nacional, al establecer que sus intenciones no correspondieron a las condiciones del turismo regular.

Migración Colombia precisó que el ciudadano fue notificado formalmente de la medida de inadmisión, la cual tuvo cumplimiento efectivo desde el 11 de diciembre de 2025, de acuerdo con los protocolos vigentes para la protección de poblaciones vulnerables y la prevención del abuso y la explotación sexual.

La autoridad migratoria señaló que estas acciones hicieron parte de un refuerzo de controles implementado durante los últimos tres meses en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, punto de partida hacia Medellín y otros lugares de Antioquia.

A los viajeros sospechosos les realizan el análisis de su perfil y la verificación de los sistemas de seguridad. FOTO: Cortesía Migración Colombia

Todo esto incluyó entrevistas migratorias, comprobación de alertas internacionales y coordinación permanente con la Policía para identificar posibles riesgos asociados a la trata de personas.

“Migración Colombia continuará con la implementación de controles rigurosos para proteger a la ciudadanía y a los viajeros internacionales, reforzando la vigilancia sobre posibles redes de trata de personas y explotación sexual en el país”, concluyó la entidad.

De esta manera, las autoridades reiteraron su compromiso de cerrar el paso a personas que pretendieron ingresar al país con fines distintos a los autorizados.

“En Medellín no toleramos la explotación sexual ni ningún delito que atente contra la dignidad humana. Aquí protegemos a nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez.

