Migración Colombia le habría negado la entrada a exabogado en Europa de ‘Papá Pitufo’, ¿por qué?

El caso del ‘zar del contrabando’ o más conocido como alias ‘Papá Pitufo’, Diego Marín Buitrago, todavía continua desentramando consecuencias que se van conociendo poco a poco en nuestro país. Esta vez, involucra a Gonzalo Boye Tuset, el polémico abogado de origen chileno, que tiene ascendencia catalana y que ha tenido como clientes a ‘Papá Pitufo’ y a Xavier Vendrell. Boye, habría querido entrar a Colombia en un vuelo con procedencia de España, pero le negaron el ingreso al país.

Vino en un vuelo el pasado 24 de junio, por la tarde y en un avión de la aerolínea Iberia proveniente de España.

Según un documento que reveló el diario El Tiempo, Migración Colombia habría expedido una notificación en la que se decide, por una razón de “soberanía”, que a Boye se le tiene negado el ingreso al país y que tenía que devolverse por el mismo avión de Iberia en el que venía procedente del país europeo el pasado mes de junio.

Este documento fue firmado por el oficial de Migración Mauricio Castellanos, por una representante de la aerolínea y por el director regional de Migración Colombia. Y, además, cuenta con la firma de Boye, según expone el periódico.

Justamente, este rechazo en la entrada de Boye a Colombia es relevante porque según expone El Tiempo, un agente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), llamado Isaac de León habría viajado a Madrid, España -enviado aparentemente por el presidente Gustavo Petro- buscando ofrecerle a ‘Papá Pitufo’ un acuerdo económico a cambio de que él entregara “información sobre sus alianzas con miembros de la Policía, la Dian y políticos de anteriores gobiernos.”

Además, el periódico expone que Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, rechazó ese acuerdo del agente de la UIAF y se enteró luego de que su apoderado, Gonzalo Boye no pudo entrar a Colombia. Sin embargo, se conoció que en el 2023, el chileno habría tenido problemas también para ingresar a Colombia, pero por medio de una intervención de un ciudadano español se le permitió entrar al país. Y que en semanas siguientes habría asistido a una reunión en Casa de Nariño, en el que se tocaron varios temas, desde Palestina, hasta asuntos que involucran a ‘Papá Pitufo’.