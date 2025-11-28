Migración refuerza controles en zonas turísticas de Medellín ante llegada masiva de extranjeros

Medellín se prepara para la alta afluencia de turistas extranjeros que llegarán próximamente para las fiestas decembrinas. Según datos de la Alcaldía, se espera que en diciembre lleguen desde el aeropuerto José María Córdova cerca de 225.000 pasajeros y en enero 195.000.

Turistas de países como México, Estados Unidos y República Dominicana, estarán por las calles de la capital antioqueña. La administración distrital calculó que en promedio el 54,4 % de los viajeros que entrarán en enero serán visitantes no residentes, tanto colombianos como extranjeros.

A raíz de esto, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia adelantó una serie de operativos de control en los principales corredores turísticos de Medellín, con el objetivo de verificar que los establecimientos hoteleros, apartahoteles, hostales y plataformas de renta corta cumplan con los requisitos de registro en el Sistema de Información para el Registro de Extranjeros (SIRE) y reporten oportunamente la información de sus huéspedes.