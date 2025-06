¡El que quiere, puede! Migrante se graduó de Derecho en Harvard: “Yo vendía dulces y limpiaba tiendas”

Pese a los momentos de escasez que vivía la familia, Jesús no dejó de soñar ni un solo instante y decidió presentarse en la universidad como extranjero indocumentado. Harvard tiene planes de apoyo para estudiantes que no pueden pagar su carrera, incluyendo a los internacionales sin estatus migratorio legal.

“Cuando la gente me decía que soñaba con algo inalcanzable, en lugar de dejarme decaer, siempre conservé en mi mente la idea de que quería salir adelante. Ese era mi propósito. Quería salir adelante para apoyar a mi familia. Cuando mis motivaciones se me iban, me aferraba al propósito, me mantuve aferrado a lo que aspiraba”, manifestó.