Miguel Ángel Borja y su señal al cielo: el “63” que lo conecta con la historia de River Plate

Antes de pisar el césped del Estadio Monumental, Miguel Ángel Borja volvió a realizar su ya tradicional ritual: se arrodilló, levantó la mirada al cielo y extendió sus brazos en señal de fe. Sin embargo, esta vez hubo un detalle que no pasó desapercibido. En la palma de su mano izquierda, el delantero colombiano llevaba escrito un número: 63.

El gesto, cargado de simbolismo, tenía un propósito claro. “El Colibrí” quería atraer su gol 63 con la camiseta de River Plate, cifra que lo convertiría en el máximo goleador colombiano en la historia del club, superando a Juan Pablo Ángel.