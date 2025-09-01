Miguel Ángel Martínez, el voleibolista de Carepa que aporta potencia y talento a la Selección Colombia

Miguel Ángel Martínez Palacios, conocido como ‘Amaranto’, con sus 2,02 metros de estatura y gran potencia, fue una de las grandes figuras que tuvo Colombia en la Copa Panamericana de México, algo que lo ilusiona de cara al Mundial de Filipinas, que se llevará a cabo del 12 al 28 de septiembre.
Nacido en Carepa y a punto de cumplir 22 años, este zurdo ya cuenta con un recorrido que le permite enfrentar, sin complejos, a cualquier rival. Su paso por las ligas de Alemania, Rumanía, Libia, Brasil y España le ha permitido no solo seguir mejorando y potenciando su talento, sino también conocer otras culturas y estilos de juego más agresivos, que lo convierten en uno de los mejores jugadores de Colombia en la actualidad.
Por ello, es uno de los elegidos por el técnico italiano Paolo Montagnani para integrar la Selección Colombia, que compitió en la Copa Panamericana en México y que estará en el Mundial de Filipinas.