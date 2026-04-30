Miguel Ángel Martínez cumplirá uno de sus sueños, jugará en la Liga de Italia tra ser figura en la Superliga de España

Lograr 537 puntos en una sola temporada con el club Playas de Benidorm en España es uno de los mayores orgullos del antioqueño Miguel Ángel Martínez Palacios, conocido en el mundo del voleibol como “Amaranto”. Por estos días, el jugador se encuentra en Medellín recargándose con su familia antes de partir a cumplir su gran sueño: jugar en la prestigiosa Liga de Italia.
Con esos 537 puntos, Amaranto se convirtió en el máximo anotador en la historia de la Superliga Española de Voleibol. Este hecho —unido a otras cifras impresionantes que alcanzó en los últimos ocho meses en la península ibérica— le abrió el camino para fichar, en la próxima temporada, por el equipo Cisterna Volley de la liga italiana.
A sus 22 años, este jugador nacido en Carepa ha pasado ya por las ligas de Rumania, Alemania, España y Libia. Al recordar su recorrido, Miguel Ángel relata que su experiencia internacional arrancó en Rumania, donde jugó media temporada siendo aún menor de edad. Luego pasó a Alemania y, tras un desempeño destacado, llegó al Teruel en España, donde, entre altibajos, solo pudo actuar media temporada. Posteriormente, su destino fue Libia, donde se lució de tal manera que el club Playas de Benidorm lo contactó para que regresara a España, brindándole las condiciones ideales para dedicarse exclusivamente a rendir en el campo.
“Tuve la libertad de entrenar, competir y compartir con algunos amigos que se convirtieron en mi familia, porque estar lejos de Carepa, de mi mamá y de mis seres queridos no es fácil; pero me sentí tan bien que me permitieron crecer en mi desempeño y por eso me pude consolidar y destacar”, comenta Amaranto.
Por eso, ahora que está en Medellín, planea viajar unos días a su tierra para compartir no solo con su madre, Martha Lucía Palacios Palacios, sino con sus hermanas y sobrinos. Quiere disfrutar del mar y deleitarse con el patacón de banano con queso y suero costeño en sus desayunos, delicias que tanto extraña cuando está lejos de casa.