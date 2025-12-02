x

Primeras imágenes de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja tras ser rescatados en el Cauca

Las autoridades emplearon un operativo para dar con el rescate de los dos jóvenes este martes.

  Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
    Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 42 minutos
bookmark

Estas son las primeras imágenes de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja, en libertad luego de haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre mientras se movilizaban en un vehículo particular por la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

En contexto: ¡Atención! Rescatan a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, secuestrado en el Cauca

La noticia de esta operación fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien llamó a Giovanny Ayala para informarle sobre la situación.

El rescate se produjo en la vereda Chorritos, zona rural del municipio de La Sierra, Cauca, donde las unidades del Gaula de la Policía Nacional se camuflaron para llevar a cabo la operación. Allí encontraron a los jóvenes “en condiciones deplorables que atentaban contra la dignidad humana”, según indicaron desde el Ministerio de Defensa.

Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
$!Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en libertad. FOTO: Ministerio de Defensa
