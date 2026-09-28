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Video | Miguel Ángel Borja está intratable con el América de México; vea aquí su nuevo gol

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja llegó a 4 goles con las “Águilas” del América.

  • Miguel Ángel Borja llegó al América mexicano por 2,5 millones de euros. FOTO: ClubAmerica
    Miguel Ángel Borja llegó al América mexicano por 2,5 millones de euros. FOTO: ClubAmerica
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 minutos
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El colombiano Miguel Borja jugó su primer partido como titular en México y marcó un gol en el triunfo del América por 4-2 sobre el Necaxa el domingo en el cierre de la décima fecha del torneo Apertura 2026, que lidera el Toluca.

Borja anotó por tercera jornada consecutiva y llegó a cuatro goles en 113 minutos con las Águilas.

Con su triunfo en el estadio Victoria, el América dirigido por el uruguayo Guillermo Almada subió al segundo lugar con 20 puntos, al igual que el Toluca.

“Era un partido complicado para nosotros y teníamos que ganar”, dijo Almada. “Rescato que el equipo se ha repuesto permanentemente al ir en desventaja, intentaremos encontrar la solidez defensiva y generar más a la ofensiva”.

Los Diablos toluqueños mantuvieron el liderato por el criterio de más goles anotados: 23 contra 21 de las Águilas, que tienen un partido pendiente.

Los Rayos del Necaxa del entrenador peruano Juan Reynoso se quedaron con ocho unidades en la decimoséptima posición.

En el primer tiempo, los Rayos estuvieron en ventaja en dos ocasiones con goles de Owen González al minuto 37, y del argentino Julián Carranza al 43’ de penal.

Las Águilas se fueron al descanso con el empate 2-2, con doblete de Henry Martín al 39’ y al 45’+10 de penal.

Al 56’, Miguel “El Colibrí” Borja recibió la pelota en el último cuarto del campo, avanzó con tranquilidad y al entrar al área firmó el 3-2 con un tiro de zurda.

Henry Martín completó su triplete y redondeó el 4-2 con un penal, al 75’.

Las Águilas jugaron con siete bajas: cuatro por convocatorias a selección y tres por lesiones.

El renacer del goleador

Después de un 2025 oscuro donde Miguel Ángel Borja no pudo aprovechar las oportunidades que le brindó Marcelo Gallardo con River (club donde marcó 62 goles), el colombiano solo anotó 2 tantos con la banda roja el año pasado. Para cambiar de aires y retomar la suerte goleadora, se cruzó medio planeta para jugar en el Al-Wasl de Dubái en la liga de los Emiratos Árabes Unidos.

En tierras árabes anotó 8 goles en los 16 partidos que disputó, consiguiendo así un buen promedio de 0,5. No obstante, Borja quería volver al foco público y estar en el radar de la selección Colombia, por eso, para este segundo semestre de 2026, aceptó la oferta del América de México, el club más laureado del país manito.

Borja, nacido en Tierralta, Córdoba, hace 33 años, parece haber encontrado nuevamente un lugar en el mundo. En 3 partidos con las “Águilas”, Miguel Ángel anotó 4 goles, dos de ellos contra el clásico rival de los americanistas, Chivas de Guadalajara. El delantero criollo se ganó el cariño de la afición “crema” después del doblete en el clásico, donde anotó un tanto de chilena; ¿volverá a la selección Colombia?

Lea también: ¡Atento Lorenzo! Paraguay, próximo rival de Colombia, venció 2-0 a Bolivia con doblete de Miguel Almirón; vea aquí los goles

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo le fue a Miguel Borja en su primer partido como titular con el América de México?
Miguel Borja tuvo una destacada actuación al ser titular por primera vez, marcar un gol al minuto 56 y contribuir a la victoria de las Águilas por 4-2 ante el Necaxa en la décima fecha del torneo Apertura 2026.
¿Cuántos goles lleva Miguel Borja desde su llegada al América y cuál es su promedio?
El delantero cordobés registra un inicio estelar con 4 goles anotados en sus primeros partidos (sumando 113 minutos en cancha), lo que le otorga un promedio sobresaliente de una anotación cada 28 minutos aproximadamente.
¿Contra qué rivales importantes ha marcado Miguel Borja en la Liga MX?
Además de su reciente anotación frente al Necaxa, Borja se ganó el cariño de la afición americanista tras anotar un doblete previo en el clásico contra las Chivas de Guadalajara (incluyendo un tanto de chilena) y haber convertido también ante el Cruz Azul.
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