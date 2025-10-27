Excontratista de ANT quedó segundo en la consulta del Pacto para Congreso en Córdoba

Además de confirmar que el senador Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico para continuar con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la consulta de esa colectividad dejó varios datos y hechos en algunas zonas del país que marcan dinámicas a tener en cuenta para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Un botón de muestra fue la participación electoral en zonas claves como Bogotá y Córdoba.
En ese sentido, Córdoba se ubicó entre los cinco departamentos que mayor participación del electorado tuvo en esa jornada electoral atípica. De hecho, en ese departamento uno de los candidatos a la Cámara de ese departamento que obtuvo una de las más altas votaciones fue contratista de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).