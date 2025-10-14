Miguel Quintero: el operador en la sombra que movía contratos y burocracia en Medellín

La Fiscalía investiga un presunto esquema de corrupción sistémica durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín (2020-2022). Miguel Quintero, hermano del exalcalde, habría operado como articulador de contratos irregulares, coimas millonarias y tráfico de influencias en el AMVA.

Un chat del grupo “Amigos” reveló seis contratos irregulares por $18.000 millones con Bomberos de Itagüí, de los cuales se habrían apropiado más de $3.200 millones. La red usaba un penthouse incautado a la mafia como centro de operaciones, donde planearon la “gran mordida”: comprar el lote de Carabineros por $12.000 millones y repartirse $35.000 millones en coimas.

La investigación expone tráfico de puestos, burocracia paralela y el uso descarado de bienes del Estado para orquestar el saqueo del patrimonio público de Medellín.