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Miguel Quintero tocó la puerta de la Fiscalía, pero no le abrieron, ¿a qué fue?

Litigantes de la ciudad desde el miércoles hablan de una decisión fuerte de la justicia contra el hermano del exalcalde Daniel Quintero.

  • Miguel Quintero y de fondo la Fiscalía General de la Nación. Foto: composición EL COLOMBIANO
    Miguel Quintero y de fondo la Fiscalía General de la Nación. Foto: composición EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 20 minutos
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Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, llegó de sorpresa en la mañana de este jueves a la Fiscalía, según informaron a este diario asiduos a la sede del organismo de investigación.

Sin embargo, según las fuentes, no se pudo saber cuál era el propósito de su visita porque no tenía cita y por esa razón no fue atendido.

La visita deja de ser anecdótica si se tiene en cuenta que desde el miércoles corre la versión entre litigantes de la ciudad que se vendría una decisión judicial fuerte en contra de Quintero.

Puede leer: “Pedían 20%: 10 para Miguel Quintero y 10 para el resto”: testigo clave contra el hermano de Daniel Quintero

¿Qué investigación enfrenta Miguel Quintero?

Cabe recordar que la Fiscalía lo vinculó, el 13 de octubre de 2025, a un presunto entramado de corrupción administrativa entre 2020 y 2022, ligado a contratos irregulares entre los Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que presidió su hermano Daniel Quintero como alcalde.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Quintero habría sido el articulador de la entrega de contratos a terceros a cambio de coimas cercanas a $3.200 millones de pesos, en un esquema con Álvaro Villada, entonces subdirector financiero del Área Metropolitana.

También surgieron chats comprometedores sobre un penthouse incautado hace 25 años en la operación “Nueva Generación” (extinción de dominio en 2012), que Quintero habría usado como punto de encuentro pese a no tener asignación formal del inmueble.

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Lea más: Se reanuda juicio: testimonio del bombero Misael Cadavid enredaría al exalcalde Daniel Quintero

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué investigación enfrenta Miguel Quintero?
La Fiscalía adelanta una investigación relacionada con presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El proceso continúa en desarrollo.
¿Qué relación tiene Daniel Quintero con este caso?
La investigación mencionada involucra actuaciones que habrían ocurrido durante la administración en la que Daniel Quintero presidía el Área Metropolitana como alcalde de Medellín. La responsabilidad de cada persona corresponde al proceso judicial.
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