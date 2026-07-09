Miguel Quintero tocó la puerta de la Fiscalía, pero no le abrieron, ¿a qué fue?

Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, llegó de sorpresa en la mañana de este jueves a la Fiscalía, según informaron a este diario asiduos a la sede del organismo de investigación.

Sin embargo, según las fuentes, no se pudo saber cuál era el propósito de su visita porque no tenía cita y por esa razón no fue atendido.

La visita deja de ser anecdótica si se tiene en cuenta que desde el miércoles corre la versión entre litigantes de la ciudad que se vendría una decisión judicial fuerte en contra de Quintero.

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