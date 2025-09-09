Miguel Tobón, en su primer año profesional, celebra su tercer llamado a Copa Davis con Colombia

En su primer año como tenista profesional, el antioqueño Miguel Tobón Jr ha sido convocado por tercera vez al equipo de Copa Davis que dirige Alejandro Falla. El equipo se encuentra en Bratislava, Eslovaquia, preparándose para el encuentro de este viernes y sábado. Lea aquí: Carlos Alcaraz conquistó el US Open y destronó a Jannik Sinner del primer lugar del ranquin mundial Aunque aún no ha conseguido una victoria individual en su nuevo camino profesional, los resultados de Miguel siguen siendo notables, un reflejo de su brillante año 2024 en el circuito júnior. Por esa razón, el capitán de Copa Davis ha decidido mantenerlo en el grupo que ya enfrentó a Japón y Barbados, y que ahora se medirá contra Eslovaquia.

Sus buenas actuaciones en el circuito Challenger le han permitido mejorar su posición en el ranquin ATP. Esta semana, Miguel se encuentra en el puesto 586, tras alcanzar los cuartos de final en el Challenger Mallorca (España), su primer torneo rentado en Europa. Además, destacó en el Challenger Estambul, donde llegó a la final de la fase previa. Su único título de este año lo logró en casa, en el M15 de Floridablanca. En la categoría de dobles, formando pareja con el griego Pavlos Tsitsipas, vencieron a los brasileños Breno y Victor Braga con parciales de 6-2 y 6-3.

Actualmente, Miguel es el quinto jugador nacional mejor ubicado en el escalafón internacional, superado por Daniel Galán (131), Nicolás Mejía (200), Adrià Soriano (331) y Johan Rodríguez (553). Sin embargo, a sus 19 años, es el único juvenil entre ellos. Durante el 2025 ha logrado 19 triunfos (partidos) en los torneos disputados en Jamaica, Estados Unidos, México, Argentina, Bolivia, Perú, España y Turquía.

En Colombia ha ganado en Bogotá, Villavicencio, Barranquilla y Bucaramanga. Su padre, Miguel Tobón, quien en su época le dio muchas alegrías al tenis nacional, se siente orgulloso del proceso de su hijo y confía en que Colombia tendrá una gran actuación ante Eslovaquia. “Considero que es una serie muy pareja. A pesar de ser visitantes y tener al público en contra, Colombia tiene un gran equipo y por eso espero que ganen 3-1, porque hay talento y nivel para lograrlo”, comentó el extenista, quien reside en Miami, Estados Unidos.