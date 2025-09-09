x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Miguel Tobón, en su primer año profesional, celebra su tercer llamado a Copa Davis con Colombia

El colombiano Miguel Tobón Jr., con solo 19 años y en su primer año como profesional, suma su tercer llamado a la Copa Davis. ¿Por qué sigue siendo clave para el equipo de Alejandro Falla frente a Eslovaquia?

  • El antioqueño Miguel Tobón Jr. en acción durante una competencia en el Club Campestre Medellín. FOTO EC
    El antioqueño Miguel Tobón Jr. en acción durante una competencia en el Club Campestre Medellín. FOTO EC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 40 minutos
bookmark

En su primer año como tenista profesional, el antioqueño Miguel Tobón Jr ha sido convocado por tercera vez al equipo de Copa Davis que dirige Alejandro Falla. El equipo se encuentra en Bratislava, Eslovaquia, preparándose para el encuentro de este viernes y sábado.

Lea aquí: Carlos Alcaraz conquistó el US Open y destronó a Jannik Sinner del primer lugar del ranquin mundial

Aunque aún no ha conseguido una victoria individual en su nuevo camino profesional, los resultados de Miguel siguen siendo notables, un reflejo de su brillante año 2024 en el circuito júnior. Por esa razón, el capitán de Copa Davis ha decidido mantenerlo en el grupo que ya enfrentó a Japón y Barbados, y que ahora se medirá contra Eslovaquia.

Sus buenas actuaciones en el circuito Challenger le han permitido mejorar su posición en el ranquin ATP. Esta semana, Miguel se encuentra en el puesto 586, tras alcanzar los cuartos de final en el Challenger Mallorca (España), su primer torneo rentado en Europa. Además, destacó en el Challenger Estambul, donde llegó a la final de la fase previa.

Su único título de este año lo logró en casa, en el M15 de Floridablanca. En la categoría de dobles, formando pareja con el griego Pavlos Tsitsipas, vencieron a los brasileños Breno y Victor Braga con parciales de 6-2 y 6-3.

Actualmente, Miguel es el quinto jugador nacional mejor ubicado en el escalafón internacional, superado por Daniel Galán (131), Nicolás Mejía (200), Adrià Soriano (331) y Johan Rodríguez (553). Sin embargo, a sus 19 años, es el único juvenil entre ellos.

Durante el 2025 ha logrado 19 triunfos (partidos) en los torneos disputados en Jamaica, Estados Unidos, México, Argentina, Bolivia, Perú, España y Turquía.

En Colombia ha ganado en Bogotá, Villavicencio, Barranquilla y Bucaramanga.

Su padre, Miguel Tobón, quien en su época le dio muchas alegrías al tenis nacional, se siente orgulloso del proceso de su hijo y confía en que Colombia tendrá una gran actuación ante Eslovaquia.

“Considero que es una serie muy pareja. A pesar de ser visitantes y tener al público en contra, Colombia tiene un gran equipo y por eso espero que ganen 3-1, porque hay talento y nivel para lograrlo”, comentó el extenista, quien reside en Miami, Estados Unidos.

Tras la serie en Eslovaquia, Miguel tendrá dos semanas de mini pretemporada antes de participar en los Challengers de Cali, Bogotá y Guayaquil. También tiene previsto competir en Perú, Brasil y Chile.

Todo su calendario está diseñado no solo para ganar experiencia, sino para seguir perfeccionando el juego. Su objetivo es claro: avanzar en el escalafón mundial para poder competir en los torneos más importantes a nivel internacional.

Siga leyendo: Djokovic venció a Fritz y se cita con Alcaraz en las semifinales del US Open

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida