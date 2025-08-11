“Un triste desenlace”: la clínica Santa Fe de Bogotá, que atendió por más de 2 meses a Miguel Uribe, se pronunció sobre la muerte del senador

La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá se pronunció sobre la muerte del senador y candidato presidencial Miguel Uribe, a sus 39 años, tras pasar más de dos meses en cuidados intensivos. El centro médico, a través de un comunicado “lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 01:56 de la madrugada” de este lunes 11 de agosto. La institución destacó el esfuerzo constante del equipo médico encargado de la atención del senador que ingresó de urgencia el pasado 7 de junio a la clínica con dos heridas de bala en la cabeza y una en la pierna tras ser víctima de un atentado con arma de fuego a manos de un sicario menor de edad durante un mitin en Bogotá.

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”, indicaron. Su equipo médico intervino a Uribe en el quirófano en al menos siete ocasiones. “A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, concluyeron.