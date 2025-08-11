“Un triste desenlace”: la clínica Santa Fe de Bogotá, que atendió por más de 2 meses a Miguel Uribe, se pronunció sobre la muerte del senador

La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá se pronunció sobre la muerte del senador y candidato presidencial Miguel Uribe, a sus 39 años, tras pasar más de dos meses en cuidados intensivos.
El centro médico, a través de un comunicado “lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 01:56 de la madrugada” de este lunes 11 de agosto.
La institución destacó el esfuerzo constante del equipo médico encargado de la atención del senador que ingresó de urgencia el pasado 7 de junio a la clínica con dos heridas de bala en la cabeza y una en la pierna tras ser víctima de un atentado con arma de fuego a manos de un sicario menor de edad durante un mitin en Bogotá.