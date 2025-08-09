Alerta por salud de Miguel Uribe: Clínica Santa Fe reporta que su estado clínico “revirtió a condición crítica”

La Clínica Santa Fe acaba de emitir un comunicado, pasado el mediodía de este sábado, en el que informa que el senador Miguel Uribe Turbay tuvo un retroceso en su estado de salud y que en las últimas 48 horas este pasó a estado crítico de nuevo.
Además puede leer: Segunda Marquetalia estaría detrás del atentado contra Miguel Uribe, confirmó el director de la Policía
“Continúa en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos. En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, indicaron en el comunicado.