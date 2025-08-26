Miguel Uribe Londoño lanzó su aspiración presidencial: instó a “transformar el martirio en esperanza”

Enarbolando las banderas de su hijo y reivindicando ser un miembro fundador del Centro Democrático, este martes el dirigente Miguel Uribe Londoño –padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay–, oficializó su precandidatura presidencial con miras a las elecciones de 2026. Puede leer: Tragedias, funerales, homenajes póstumos y política: así ha transcurrido la vida de Miguel Uribe Londoño Al reiterar los agradecimientos a los colombianos que le han demostrado su apoyo tras el crimen de Miguel Uribe, el dirigente reconoció que los últimos días “han sido los más difíciles de mi vida”. En esa línea, explicó que ese respaldo le ayudó a tomar la decisión de aspirar a la Presidencia, reivindicando que está “del lado correcto de la historia”.

“Hoy les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano: la de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas, una herida que no voy a permitir que me doblegue, porque de ese dolor ha nacido una fuerza indestructible. De este sacrificio nació un juramento que hoy hago público: Colombia jamás volverá a arrodillarse frente a la injusticia y la violencia”, declaró. Acompañado de varios dirigentes del Centro Democrático, entre concejales y congresistas, Uribe Londoño se refirió a la controversia interna por su arribo a la colectividad en búsqueda de la candidatura, competencia en la que se medirá a los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. En ese sentido, ratificó que fue el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, máximo jefe del Centro Democrático, quien lo invitó a asumir las banderas de Miguel Uribe Turbay, con el objetivo que del dolor de un padre, “de muchos padres, de miles de mártires”, resurja la fuerza de un pueblo. “En un acto público, le ofrecí al presidente Álvaro Uribe Vélez y a nuestro partido que juntos decidiéramos los destinos de esta causa, sin saber que unos días después el mismo presidente Uribe nos invitaría generosamente a la familia a asumir en primera persona las banderas de este proceso, un gesto que recibo con humildad como uno de los fundadores que soy del partido Centro Democrático”, explicó.