Miguel Uribe Londoño lanzó su aspiración presidencial: instó a “transformar el martirio en esperanza”

Enarbolando las banderas de su hijo y reivindicando ser un miembro fundador del Centro Democrático, este martes el dirigente Miguel Uribe Londoño –padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay–, oficializó su precandidatura presidencial con miras a las elecciones de 2026.
Al reiterar los agradecimientos a los colombianos que le han demostrado su apoyo tras el crimen de Miguel Uribe, el dirigente reconoció que los últimos días “han sido los más difíciles de mi vida”. En esa línea, explicó que ese respaldo le ayudó a tomar la decisión de aspirar a la Presidencia, reivindicando que está “del lado correcto de la historia”.