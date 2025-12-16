El Partido Demócrata Colombiano avala candidatura de Miguel Uribe Londoño, ¿revive su carrera a la presidencia?

Este 15 de diciembre, a través de una misiva firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador y presidente del Partido Demócrata Colombiano, este partido político instó a Miguel Uribe Londoño a continuar “como candidato a la Presidencia de la República” por medio de su aval.

“Colombia necesita un liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común. Un liderazgo que entienda el valor de la vida, de la libertad y de la institucionalidad, porque ha conocido, en carne propia, lo que significa perderlo todo”, se lee en el documento.



Además, destacó que esta iniciativa no es un simple “gesto político, sino un acto de responsabilidad con los colombianos”. El fundador del partido, aseguró que en días pasados tuvo una “una conversación que trasciende la coyuntura política” con Uribe Londoño. Dijo que “fue un encuentro sereno y profundamente honesto”.

“En sus palabras reconocí no solo al dirigente experimentado, sino al hombre que ha cargado con dolores que marcaron dos épocas de Colombia: la pérdida de su esposa, Diana Turbay, y el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay; tragedias que el país entero conserva en su memoria y que revelan la crudeza de la violencia que ha fracturado nuestra Nación”, dice el comunicado.

Para Pérez, Londoño representa un liderazgo que “no necesita alzar la voz para ser escuchado, que no divide para posicionarse y que no improvisa cuando el país clama por recuperar su rumbo”.