Centro Democrático dice que Miguel Uribe Londoño adhiere a De la Espriella; él dice que es falso: “Ni renuncio, ni me renuncian”

Apenas horas después de haber confirmado el método de selección de sus precandidatos, este lunes el Centro Democrático hizo un sorpresivo anunció y confirmó que Miguel Uribe Londoño renunció a su aspiración presidencial para respaldar a Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el propio Uribe Londoño negó la información de su partido y alegó por la exclusión: “Ni renuncio, ni me renuncian”.

La colectividad expidió un comunicado este lunes en el que informó que fue De la Espriella quien llamó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del partido, para comunicarle que Uribe Londoño iba a adherir a su campaña y que renunciaba al Centro Democrático.

“El expresidente Álvaro Uribe le agradeció la transparencia al Dr. De la Espriella y le dijo que procediera como a bien lo tuviera”, sostuvo la colectividad, que ratificó que continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Tratando de explicar lo ocurrido, el partido informó que en la noche del sábado Uribe Vélez recibió un mensaje de Uribe Londoño en el que le confirmaba que estaba por “tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos el lunes”.

Sin embargo, Álvaro Uribe le comunicó a Uribe Londoño que, por problemas personales, no podía atender la reunión solicitada y que cualquier tema la atendería por mensajes.

Posteriormente, en la mañana de este lunes Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, también se comunicó con Uribe Londoño, “quien le anticipó que le enviaría unas preguntas al WhatsApp”. Sin embargo, la colectividad no proporcionó mayor información.