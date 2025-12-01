x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Centro Democrático dice que Miguel Uribe Londoño adhiere a De la Espriella; él dice que es falso: “Ni renuncio, ni me renuncian”

La colectividad anunció que continuará su proceso presidencial únicamente con las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

  • FOTO: CORTESÍA
    FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 38 minutos
bookmark

Apenas horas después de haber confirmado el método de selección de sus precandidatos, este lunes el Centro Democrático hizo un sorpresivo anunció y confirmó que Miguel Uribe Londoño renunció a su aspiración presidencial para respaldar a Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el propio Uribe Londoño negó la información de su partido y alegó por la exclusión: “Ni renuncio, ni me renuncian”.

La colectividad expidió un comunicado este lunes en el que informó que fue De la Espriella quien llamó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del partido, para comunicarle que Uribe Londoño iba a adherir a su campaña y que renunciaba al Centro Democrático.

“El expresidente Álvaro Uribe le agradeció la transparencia al Dr. De la Espriella y le dijo que procediera como a bien lo tuviera”, sostuvo la colectividad, que ratificó que continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Tratando de explicar lo ocurrido, el partido informó que en la noche del sábado Uribe Vélez recibió un mensaje de Uribe Londoño en el que le confirmaba que estaba por “tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos el lunes”.

Sin embargo, Álvaro Uribe le comunicó a Uribe Londoño que, por problemas personales, no podía atender la reunión solicitada y que cualquier tema la atendería por mensajes.

Posteriormente, en la mañana de este lunes Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, también se comunicó con Uribe Londoño, “quien le anticipó que le enviaría unas preguntas al WhatsApp”. Sin embargo, la colectividad no proporcionó mayor información.

En medio de la polvareda, el propio Uribe Londoño desmintió “categóricamente” que haya renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato. “Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas”, reclamó.

En ese sentido, dijo seguir firme con su aspiración: “No renuncio ni me renuncio. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información”, remató.

A

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida