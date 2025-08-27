“Él hostigó” a Miguel: Uribe Londoño por hipótesis de Petro sobre ese magnicidio

Sin embargo, Uribe Londoño rechazó esas declaraciones de Petro y habló de una supuesta intención de desviar la investigación por el crimen. Sobre esto habló en una entrevista con La FM. En el diálogo con esa emisora, aseguró que “esas hipótesis no son ciertas” y que “hay una cosa que gravita en el Gobierno y es el deseo de tratar de orientar la responsabilidad del atentado de Miguel a donde no es”. “Eso no es verdad. La Segunda Marquetalia, prácticamente, no existe. Eso es un nombre. Y si ese “Zarco Aldinever” tuvo algo que ver fue porque fue contratado por alguien, porque él era un sicario a sueldo. Él era un negociante, era un hombre que trabajaba, si es que está muerto, para los que más le pagaban, pero nunca la Segunda Marquetalia. No existe”, expresó.

Así mismo, se refirió a la última hipótesis que dio Petro, que señala que fue por un “negocio de esmeraldas”. Al respecto, afirmó que “es vergonzoso esa forma como él actúa”.

Posteriormente, recordó que antes del magnicidio, el presidente escribió varios trinos en su cuenta de X (antiguo Twitter) en contra de Uribe Turbay. “No se nos olvide que hay 50 trinos de él contra Miguel. Él hostigó. Yo lo denuncié a Gustavo Petro por hostigamiento en la Comisión de Acusaciones. Gustavo Petro es el hostigador del problema de Miguel”, aseveró. “Ese trino, que es uno de los más recientes antes del magnicidio de Miguel, (que decía) que era nieto de un expresidente que torturó 10.000 personas... Él incitó, él incita a la violencia. Él tuvo mucho que ver en que pusieran a Miguel en la mira”, expuso Uribe Londoño.

Finalmente, el precandidato presidencial calificó como un “cuento” lo del negocio de esmeraldas y “que el presidente (Julio César) Turbay hace 50 años tuvo un problema con unos esmeralderos”. Sobre esto, insistió en que el presidente Petro “ha hecho todo lo posible para desorientar la investigación, pero nada de esas hipótesis son ciertas”. Siga leyendo: Los 43 trinos con los que denuncian a Petro ante la Comisión de Acusaciones por atentado a Miguel Uribe La semana pasada Miguel Uribe Londoño fue anunciado como precandidato presidencial del Centro Democrático, en donde tendrá que competir por la nominación de ese partido contra Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra.