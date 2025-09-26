“¿Por qué Petro quiere distraer la investigación?, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño por el asesinato de su hijo

Miguel Uribe Londoño vivió una doble tragedia con la muerte de su esposa, Diana Turbay, y la de su hijo, Miguel Jr. Esta experiencia marcó un cambio en su manera de ver a Colombia, pues fue el mismo país, del que hoy aspira a ser presidente, el que le arrebató a sus seres queridos. El precandidato presidencial del Centro Democrático continúa en su proceso de sanación, aunque reconoce que nunca será capaz de olvidar.

Lea también: Oficial: Miguel Uribe Londoño será precandidato presidencial y entrará en puja en el Centro Democrático

Ahora, con la continuación de las ideas de su hijo, Uribe Londoño busca bajarle dos rayas al conflicto armado. En entrevista con la cadena CNN afirmó que, tras la muerte de su hijo, sintió el acompañamiento de sus amigos, políticos y gobiernos internacionales, pero también percibió la indiferencia por parte del mandatario de su propio país.

“Es precisamente de ese dolor, de lo que vi vivir en Miguel desde niño —desde que se dio cuenta de que su madre había sido asesinada cuando él tenía 5 años—, que nació su misión de trabajar para que eso no volviera a pasar. Yo lo formé, lo eduqué y lo guié para que trabajara por esa redención. A Miguel lo mataron por sus ideas y para impedir que fuera el próximo presidente de Colombia”, explicó Uribe Londoño.