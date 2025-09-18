“No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo”: Miguel Uribe Londoño responde a Petro por supuestas relaciones con esmeralderos

La tensión entre la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay y el presidente Gustavo Petro volvió a escalar.

Durante el último consejo de ministros televisado, el mandatario pidió a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) investigar presuntos nexos de la familia Uribe Turbay con el negocio de las esmeraldas y determinar si esa supuesta relación tendría conexión con el magnicidio del precandidato presidencial.

Las palabras del jefe de Estado provocaron una respuesta inmediata. En un video publicado en sus redes sociales y recogido por Semana, Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado y actual precandidato presidencial por el Centro Democrático, arremetió contra Petro. “No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas (...) ni que siga calumniando el apellido de mi familia con el perverso invento del negocio de las esmeraldas”, afirmó.