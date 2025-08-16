“Siento muy cerca un pasado al que no quiero regresar”: las frases que dejó Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay demostró que la valentía siempre viene acompañada de la disciplina y la perseverancia. Con 39 años, como muchos colombianos, fue víctima a lo largo de su vida de la violencia y la zozobra que día a día carcome a este país. Le recomendamos leer: Atentado contra Miguel Uribe revive las épocas de los magnicidios en Colombia Cuando era niño tuvo que tomar la mano de su papá, el señor Miguel Uribe Londoño, al mismo tiempo que él cargaba el ataúd donde iba su mamá, Diana Turbay. El miércoles, en una repetición injusta de la historia, fue Alejandro Uribe, su hijo, quien tuvo que acercarse a un ataúd a decirle adiós a una de las figuras principales de cualquier familia. El pequeño de cuatro años dejó una rosa y se alejó. Cuatro años, la misma edad que tenía Miguel cuando despidió a Diana.

Y aunque Alejandro mantuvo una sonrisa durante casi toda la ceremonia, Miguel Uribe Londoño no pudo contener el dolor y la frustración de tener que enterrar a otro de los amores de su vida. Lea aquí: Muerte de Miguel Uribe | “Mamá te recibe con los brazos abiertos”: así lo despide su hermana Carolina Hoyos “Asesinaron a Miguel, pero jamás podrán asesinar su propósito. Las ideas son indestructibles, pero necesitan ser materializadas para cambiar la historia de un país”, dijo en medio de las lágrimas con una voz que amenazaba con ahogarse en la tristeza de la carta que leía. A pesar del mar de emociones que dejaba aquel adiós en Uribe Londoño, éste fue enfático en una cosa: quieren preservar el legado de Miguel. “Hoy, las ideas de Miguel están más vigentes que nunca. La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en todos y cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió y tocó otra vez la puerta de mi familia (...) Como nuestra familia, millones de compatriotas tendremos que cargar con ese profundo dolor por el resto de nuestras vidas”, dijo, y es por eso que, en la misma línea, EL COLOMBIANO recopiló varias frases del precandidato: este es su legado.

Frases de Miguel Uribe Turbay

“Con el ejemplo no solo me reconcilié con Dios, sino que también pude perdonar lo imperdonable... pero al final entendí que el perdón es de uno y es la mejor manera de soltar odio y resentimiento”

Fueron las declaraciones de Miguel cuando Suso le recordó lo especial que era Diana Turbay.

“Si yo no fuera político, me hubiera encantado ser deportista de alto rendimiento”

Explicó Uribe en un video publicado en su cuenta de Tiktok. El precandidato presidencial también amaba la música, tocaba el piano, el acordeón, era un gran jugador de ajedrez y le encantaba enseñar sus talentos.

”De mi mamá aprendí que uno no negocia principios y valores. Cuando mi madre estaba secuestrada y Pablo Escobar pedía la no extradición para liberarla, ella le escribió una carta a mi abuelo en la que decía: ‘papá, como siempre me has enseñado, quiero decirte que no estoy dispuesta a que se pongan los intereses de nuestra familia por encima de los del país”.

Recordó el senador en el momento en que la periodista Rey le preguntó sobre Diana Turbay.

”Lo que me motiva a lanzarme a la Presidencia es que siento muy cerca un pasado al que no quiero regresar”

Agregó el precandidato en una conversación con Luis Carlos Vélez, haciendo referencia a la situación actual del país.

“Yo dentro del Centro Democrático no reconozco ni enemigos ni contradictores; por el contrario, considero que somos coequiperos y que Colombia hoy lo que espera es grandeza de nosotros”.

Dijo el senador en una entrevista en abril de 2025 al periodista Luis Carlos Vélez.

“La seguridad en Colombia se recupera con voluntad, liderazgo, determinación y apoyando a la fuerza pública”

Dijo el senador a un grupo de ciudadanos durante su campaña política. Esta era la propuesta más representativa de Miguel Uribe, quien siempre consideró que el país se recupera fortaleciendo la seguridad en el territorio y apoyando a las instituciones.

“Ya que está en juego es el futuro de Colombia, hay que ser firme, pero también ser convocante. Si no somos capaz de unirnos para ganar mucho menos para gobernar”

Dijo en abril de este año en EL COLOMBIANO ante la pregunta de Luz María Sierra sobre si el Centro Democrático se uniría a la idea de otros partidos de tener un candidato único antipetrista.

“Si mi mamá estuvo dispuesta a dar su vida por una causa, ¡cómo no voy a hacer yo lo mismo en lo político!”

Fue una de las frases más impactantes que dio en una entrevista para Suso, cuando era candidato para la Alcaldía de Bogotá en 2019.

“Trabajo todos los días para construir un mejor país”.

Respondió Uribe Turbay cuando le preguntaron en una entrevista con Eva Rey sobre su aporte en caso de que fuera presidente de Colombia.

”Colombia tiene futuro y yo quiero contribuir al mismo”

Añadió en la conversación con Eva Rey, enfatizando en que su trabajo nació desde que empezó a educarse para dar ejemplo a las juventudes.

“No me considero de extrema derecha, pero tengo que decir que no se trata de derecha o izquierda, sino de la bondad en las acciones que uno propone”.