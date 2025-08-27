x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Así fueron los últimos días de Miguel Uribe Turbay: alcanzó a responder a estímulos, movía manos, pies y abría sus ojos

Su papá, Miguel Uribe Londoño, que ahora es precandidato presidencial, contó cómo su hijo se estaba recuperando en la Fundación Santa Fe. “El avance había sido enorme”, dijo.

  • Miguel Uribe Londoño acompañó a su hijo hasta horas antes de morir en la madrugada del lunes, 11 de agosto. FOTOS: Colprensa
    Miguel Uribe Londoño acompañó a su hijo hasta horas antes de morir en la madrugada del lunes, 11 de agosto. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En las múltiples publicaciones de la esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona, y de su hermana, María Claudia Hoyos, ambas pedían oraciones para que un milagro obrara en la salud de su ser querido, quien permaneció 62 días en una UCI luchando por su vida tras un ataque sicarial.

Lea aquí: Crónica de los 65 días en los que Miguel Uribe Turbay se aferró a la vida y a un milagro

Y ese milagro, al parecer, se estaba dando, con la ayuda médica de un equipo de neurocirujanos que, pese a acogerse a la ciencia, también expuso su fe durante el proceso. O eso se puede incluir con mayor certeza hoy, cuando han empezado a conocerse detalles sobre la hospitalización del senador y precandidato presidencial que fueron reveladas este miércoles por su papá, Miguel Uribe Londoño, quien recogió sus banderas y ahora será precandidato presidencial por el Centro Democrático.

El padre del político de 39 años que falleció el pasado lunes, 11 de agosto, contó que la recuperación de su hijo en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, era sorprendente. Antes de sufrir la recaída que desencadenó su muerte, el senador estaba respondiendo a una serie de estímulos que hicieron que el equipo médico anunciara el inicio de un proceso de neurorehabilitación, en un parte médico publicado en julio.

Siga leyendo: Tragedias, funerales, homenajes póstumos y política: así ha transcurrido la vida de Miguel Uribe Londoño

Era tal su avance que, cuando era visitado por sus familiares y estos le pedían que moviera alguna parte de su cuerpo, Uribe Turbay lo podía hacer.

“Se le decía ‘Miguel levanta la mano derecha y la levantaba. Miguel levanta la mano izquierda y la levantaba, y el pie y ya estaba’”, contó su padre en diálogo con Blu Radio.

El ahora precandidato presidencial también contó que su hijo ya abría los ojos y que, aunque con dificultad, tenía algo de consciencia de lo que pasaba a su alrededor.

“El avance había sido enorme. Pasó una de esas cosas que puede pasar en la UCI que no se prevé”, dijo Uribe Londoño.

Le puede interesar: Miguel Uribe Turbay, el hombre que llegó antes a todas las cosas

La esperanza de toda la familia por ver a Miguel Uribe Turbay recuperarse de los dos disparos que recibió en la cabeza y otro más en una de sus piernas aumentó, por eso, dijo su padre que “nosotros nunca flaqueamos, siempre pensamos que Miguel iba a vivir”.

“No pensamos que este desenlace se iba a dar. Infortunadamente, la voluntad de Dios... terrible. Una tragedia de la que es muy difícil recuperarse, pero tenemos que seguir adelante”, concluyó Uribe Londoño, quien reveló, además, que acompañó a su hijo hasta las 10:30 de la noche del domingo 10 de agosto, unas horas antes de morir en la madrugada del lunes 11 a las 1:56 a.m.

Lea más: Con Miguel Uribe ya son ocho los candidatos presidenciales asesinados en la historia de Colombia

