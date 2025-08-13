“No tenemos duda de dónde viene ni quién promueve la violencia”: Uribe Londoño en el funeral de su hijo Miguel

–“Querido hijo mío...
Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa, Diana Turbay. Tuve que decirle a un niño de apenas 4 años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre.
Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente: Miguel Uribe Turbay.
Hoy, 34 años después, también tuvimos que decirle a mi nieto Alejandro, el pequeño hijo de 4 años que deja Miguel, que también su padre fue asesinado”.
Esos fueron los primeros tres párrafos con los que empezó su discurso Miguel Uribe Londoño, cerca del final de la ceremonia religiosa en homenaje a su hijo: Miguel Uribe Turbay.