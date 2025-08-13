Violencia política en Colombia 2025: 106 agresiones, 11 asesinatos y 17 atentados

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en un atentado ocurrido la semana pasada ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia que enfrentan los líderes políticos en Colombia, a tan solo siete meses de las elecciones legislativas y nueve de las presidenciales. Le puede interesar: Miguel Uribe Turbay: un adiós con honores en el Capitolio y la Catedral Primada. Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), con corte al 8 de julio, se han registrado 106 agresiones contra actores políticos en lo que va del año.

De todas las agresiones, el 69,81 % (74 casos) corresponde a amenazas, el 16,04 % (17) a atentados, el 10,38 % (11) a asesinatos, el 2,83 % (3) a secuestros y el 0,94 % (1) a violencia contra mujeres en política. Bogotá, Huila y Antioquia encabezan la lista de departamentos más afectados. “Cuando estos liderazgos son objeto de violencia, se evidencia un riesgo estructural que afecta el derecho de la ciudadanía a participar en política de manera libre y sin coacciones”, advirtió Frey Muñoz, subdirector de la MOE, en diálogo con El Tiempo. Aunque se ha registrado una disminución del 24,82 % en el número total de víctimas respecto al mismo periodo en 2024, el liderazgo político sigue siendo el más afectado, representando el 50,96 % del total de agresiones en 2025. Lea además: Representante Julio César Triana denuncia que fue víctima de atentado al salir de La Plata, Huila: “nos dispararon con fusil” El análisis de la MOE revela también que los concejales en ejercicio (30 casos) y alcaldes en funciones (22 casos) son las principales víctimas. Le siguen excandidatos (13), congresistas electos (8), funcionarios de la administración pública (7) y del Ministerio Público (5). Políticamente, las agresiones se distribuyen entre miembros de coaliciones diversas (18 casos), el Centro Democrático (18), el Partido Conservador (8), ASI (7), Partido Liberal (6), MAIS (5), Fuerza Ciudadana y La U (4 cada uno), así como Cambio Radical y el Pacto Histórico (3 cada uno).