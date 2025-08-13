x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Violencia política en Colombia 2025: 106 agresiones, 11 asesinatos y 17 atentados

El asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay expone el grave panorama de violencia política en Colombia. Según la MOE, aunque hay una leve reducción frente a 2024, el liderazgo político sigue siendo peligroso, especialmente en Bogotá, Huila y Antioquia.

  • Miguel Uribe murió a causa de un atentado. Foto: Colprensa.
    Miguel Uribe murió a causa de un atentado. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en un atentado ocurrido la semana pasada ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia que enfrentan los líderes políticos en Colombia, a tan solo siete meses de las elecciones legislativas y nueve de las presidenciales.

Le puede interesar: Miguel Uribe Turbay: un adiós con honores en el Capitolio y la Catedral Primada.

Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), con corte al 8 de julio, se han registrado 106 agresiones contra actores políticos en lo que va del año.

De todas las agresiones, el 69,81 % (74 casos) corresponde a amenazas, el 16,04 % (17) a atentados, el 10,38 % (11) a asesinatos, el 2,83 % (3) a secuestros y el 0,94 % (1) a violencia contra mujeres en política. Bogotá, Huila y Antioquia encabezan la lista de departamentos más afectados.

“Cuando estos liderazgos son objeto de violencia, se evidencia un riesgo estructural que afecta el derecho de la ciudadanía a participar en política de manera libre y sin coacciones”, advirtió Frey Muñoz, subdirector de la MOE, en diálogo con El Tiempo.

Aunque se ha registrado una disminución del 24,82 % en el número total de víctimas respecto al mismo periodo en 2024, el liderazgo político sigue siendo el más afectado, representando el 50,96 % del total de agresiones en 2025.

Lea además: Representante Julio César Triana denuncia que fue víctima de atentado al salir de La Plata, Huila: “nos dispararon con fusil”

El análisis de la MOE revela también que los concejales en ejercicio (30 casos) y alcaldes en funciones (22 casos) son las principales víctimas. Le siguen excandidatos (13), congresistas electos (8), funcionarios de la administración pública (7) y del Ministerio Público (5).

Políticamente, las agresiones se distribuyen entre miembros de coaliciones diversas (18 casos), el Centro Democrático (18), el Partido Conservador (8), ASI (7), Partido Liberal (6), MAIS (5), Fuerza Ciudadana y La U (4 cada uno), así como Cambio Radical y el Pacto Histórico (3 cada uno).

Territorialmente, Bogotá ha registrado 11 amenazas y un atentado; Huila, 9 amenazas y un atentado; y Antioquia, 5 amenazas, un atentado y 2 asesinatos.

Les siguen departamentos como César, Córdoba, Quindío y Valle del Cauca, con 7 casos cada uno, mientras Cauca, con 6 casos, se destaca por ser el más afectado por violencia contra líderes sociales, en medio de la persistente acción de grupos armados ilegales.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida