Escándalo de posible corrupción salpica a hermana de Milei en Gobierno de Argentina

La justicia argentina realizó este viernes 16 allanamientos para recabar pruebas en el marco de una investigación por un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad en el que es señalada la hermana del presidente Javier Milei, informaron fuentes judiciales a la AFP.
La investigación se inició tras salir a la luz supuestos audios del extitular de la agencia Diego Spagnuolo, removido el jueves de su cargo, donde alude a sobornos y menciona a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, entre otros altos funcionarios.
La veracidad de los audios aún no fue comprobada por la justicia, aunque fuentes de la causa señalaron bajo anonimato que hasta el momento no fueron desmentidos.