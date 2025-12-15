A un militar lo robaron y lo torturaron en Medellín: le dieron 35 días de incapacidad

El pasado primero de diciembre, cuando salía de un billar en el barrio Santo Domingo, comuna 1 de Medellín, al militar Andrés Felipe Pino lo robaron y le dieron una paliza que por poco le causa la muerte: Medicina Legal le dio 35 días de incapacidad para que se recupere de las heridas.
Según se ve en los videos de las cámaras de seguridad del barrio difundidos por Tele Medellín, se ve como los delincuentes lo golpean brutalmente, a pesar del estado de indefensión de la víctima. Incluso, tras robarle sus pertenencias, le quitaron la ropa y lo dejaron inconsciente.