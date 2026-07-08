Diez altos oficiales fueron retirados por el Gobierno: ya van más de 330 militares en 2026

Hace apenas cinco días, 36 resoluciones del Ministerio de Defensa y el Ejército expedidas entre el 16 de marzo y el 3 de julio de 2026 notificaron a 326 militares que su servicio con la Nación había terminado. Aquella barrida fue inusual, pues cada año suelen salir entre 80 y 150 oficiales en esa institución, no más de trescientos. Ahora, el Gobierno Nacional sigue despidiendo a funcionarios militares especializados.
Esta vez, diez altos oficiales de unidades especializadas del Ejército fueron llamados a calificar servicios mediante la Resolución 008016 del 6 de julio de 2026. La mayoría de ellos desarrollaron su trayectoria en las especialidades de Aviación e Ingenieros Militares, donde cumplían labores tanto operacionales como de soporte logístico.
La medida también alcanzó a oficiales adscritos a la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), unidad dedicada a las operaciones ofensivas contra organizaciones armadas ilegales, así como a la Brigada 30.
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Uno de los nombres que sobresale es el del teniente coronel Miguel Ángel Malagón Páez.
En 2014, mientras participaba en una misión para sacar de una zona de combate, en Belén de los Andaquíes (Caquetá), a un uniformado herido durante enfrentamientos con las extintas Farc, recibió un disparo que le causó graves lesiones en uno de sus brazos.
El entonces capitán atravesó un largo proceso de recuperación que incluyó ocho intervenciones quirúrgicas y cerca de dos años y medio de rehabilitación. Tras ese periodo, volvió a volar y, posteriormente, asumió funciones relacionadas con la investigación de accidentes aéreos operacionales dentro del Ejército.
En la lista también están los tenientes coroneles Hugo Harvey Castro Aponte, quien dirigía el Departamento de Combustibles de Aviación de la Dirección de Aviación del Ejército; Carlos Andrés Colmenares Vélez, piloto de helicópteros Mi-17 con experiencia en misiones de transporte táctico y evacuaciones aeromédicas; Miguel Ángel Malagón Páez, piloto de Black Hawk especializado en rescate y apoyo aéreo; Luis Jesús León Mayorga y Ronald Alexander Garrido Cruz, pertenecientes al arma de Ingenieros Militares. También fueron retirados William Bedoya Moreno, Miguel Alejandro Caro Martínez, Juan Harvey Camargo Chinchilla, Manuel Dionicio Agudelo Rojas y Javier Mauricio Morales Quijano.