Ya liberaron a 27 militares en Cauca y 45 siguen secuestrados por asonada en zona rural de El Tambo

Los civiles, aseguró el Ejército, fueron usados como escudo por los disidentes para frenar las operaciones contra Iván Mordisco en el Cauca.

  • Este es el momento en el que la comunidad retiene a los militares. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Un grupo de 45 militares permanece secuestrado por civiles en zona rural de El Tambo (Cauca). La asonada ocurre, de acuerdo con el Ejército, por aparente presión de las disidencias del Frente Carlos Patiño contra la comunidad.

Los uniformados llegaron hasta la vereda Los Tigres en medio de las operaciones que adelantan contra los grupos armados ilegales en esa zona del país. De entrada, un grupo de 600 personas los rodeó y los retuvo.

El grupo de soldados retenidos pertenece a la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4. Inicialmente, eran 72 los hombres que permanecían secuestrados, sin embargo, con el paso de las horas, se ha logrado la extracción de 27 de los soldados.

Lea más: “Era el señor de la tienda, le dispararon y lo quisieron pasar como baja en combate”: habla comunidad involucrada en secuestro de militares en Guaviare

El Ejército atribuyó esta asonada al Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo armado que obedece las órdenes de alias Iván Mordisco. De acuerdo con la información oficial, los civiles fueron usados como “escudo” para frenar el desarrollo de las operaciones militares.

La retención se produjo sobre las 2:00 de la tarde de este domingo, 7 de septiembre, en pleno corazón del Cañón del Micay, donde desde hace un año las tropas adelantan la operación Perseo, con la cual buscan arrebatarles este territorio a los grupos armados.

El Ejército aseguró que interpondrá las denuncias correspondientes y que se mantendrá en la zona para garantizar seguridad a la población civil.

“El Ejército Nacional exhorta al respeto por las instituciones del Estado y rechaza categóricamente la utilización y constreñimiento de las comunidades”, apuntó la Tercera División del Ejército en un comunicado.

La asonada se produce días después de un ataque de la población civil a tropas del Ejército, en el que intentaron quemar vivos a dos militares —uno de ellos se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Militar—, y dos semanas después del secuestro de 33 militares en el municipio de El Retorno, Guaviare.

