Los 34 militares secuestrados en Guaviare están siendo asediados por drones terroristas

Los 34 militares secuestrados por una muchedumbre en la zona rural del municipio de El Retorno, en Guaviare, están siendo asediados por drones terroristas.

Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO fuentes militares, acerca de lo que está ocurriendo hace dos días en la vereda Nueva York del citado poblado.

Recordemos que un grupo de unas 600 personas tiene rodeados a un suboficial, dos suboficiales y 31 soldados profesionales, pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares (CCOES).

En la tarde del pasado domingo, los uniformados asaltaron un campamento del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc en la citada vereda, matando a 10 presuntos disidentes, incluyendo al cabecilla Willinton Vanegas Leyva (“Dúmar”).

Debido a la lejanía del sitio y las condiciones climáticas, la extracción de las tropas y de los cuerpos se tardó más de 24 horas, por lo que las disidencias tuvieron tiempo de organizar un contragolpe.