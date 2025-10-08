Millonario fraude de gas natural en Bogotá: así operaba la red clandestina que fue detectada con IA

En un operativo conjunto realizado los días 25 y 26 de septiembre de 2025, la empresa Vanti y la Policía Nacional detectaron un caso de fraude masivo en el servicio de gas natural dentro de una empresa textil ubicada en la zona industrial de Montevideo, en Bogotá.
La investigaciones revelaron que la compañía habría manipulado de forma clandestina la red de distribución para alimentar directamente sus equipos de producción, eludiendo el registro del medidor oficial.