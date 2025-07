Ganado robado en Arauca iba rumbo a Venezuela: así fue el millonario hurto

Tropas del Ejército lograron la recuperación de más de 500 cabezas de ganado, avaluadas en más de mil millones de pesos. El drama por el millonario hurto lo vivió una familia de Arauca, departamento con fuerte presencia de la guerrilla del ELN.

El caso impactó a la familia de Elías*, un ganadero de Arauca, que durante varios días se despertaba en la madrugada con la imagen de sus potreros y corrales vacíos. Nadie vio, nadie oyó, nadie sabía.

La situación, aunque no es nueva en esta zona del país, prendió las alertas, sobre todo por la cantidad de reses hurtadas. Según las Fuerzas Militares, el robo de ganado en Arauca no es nuevo, pero en este caso el golpe fue demoledor, no solo para el dueño de los animales, sino para una economía local que sobrevive entre la amenaza constante de grupos armados ilegales y la falta de garantías.

Tras poner la denuncia, tropas del Ejército presentes en la zona activaron los protocolos y la búsqueda de los animales.

Más tardes, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 18, adscritas a la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, habían logrado ubicar el lote de animales en una operación de estabilidad desarrollada en la zona.

La recuperación del ganado, avaluado en más de 1.000 millones de pesos, se dio sin disparos ni capturas, “priorizando la protección del bien ajeno y el acompañamiento a los productores de la región”, informó la institución.

El caso no es menor. Según información del Ejército, el hurto de reses en Arauca alimenta las economías ilícitas de grupos armados que usan los recursos para financiar actividades criminales, adquirir armamento y fabricar explosivos que, en muchos casos, terminan afectando a la misma población que trabaja la tierra y cuida el ganado.

Elías hoy respira con algo más de tranquilidad, pero sabe que el miedo sigue vivo. El Ejército reafirmó su compromiso de combatir el robo de ganado y otras amenazas contra la seguridad de la región.