Millonarios confirmó que sí contactó a James para ficharlo, ¿hay posibilidad de que llegue?

Mientras los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 definen al campeón del segundo semestre, la planificación del 2026 ya está en marcha en los clubes que quedaron fuera de la fase final y Millonarios F.C. es uno de ellos. El club no solo presentó a su nuevo director deportivo, sino que también se mueve activamente en el mercado de fichajes, confirmando un interés que encendió la ilusión de la hinchada: la posible llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano.

Y es que como es de costumbre por esta época y más sabiendo que el 10 de la Selección Colombia es agente libre tras terminar su etapa con el Club León de México, el tolimense de 34 años es relacionado con muchos equipos de fútbol. Recientemente, se conoció, según medios internacionales, que los destinos para James serían las ligas de México, Estados Unidos y Brasil, con miras a su participación en el Mundial 2026 con la ‘Tricolor’, por lo que pronto deberá conseguir nuevo equipo. Durante los últimos días, el mediocampista creativo colombiano ha sonado para dos equipos del fútbol colombiano: Millonarios y Atlético Nacional, pero nada de esto ha sido confirmado o desmentido, hasta ahora que el presidente del club azul habló sobre el tema.

La confirmación del presidente azul sobre James, ¿hay posibilidades de que llegue al equipo?

El rumor de ver a James vistiendo la camiseta ‘Embajadora’ tomó fuerza en las últimas semanas. El presidente de la institución, Enrique Camacho, abordó directamente el tema durante la conferencia de prensa en la que se oficializó la llegada de Ariel Michaloutsos como el nuevo director deportivo del equipo. Camacho fue enfático al confirmar que existió un acercamiento real con el capitán de la Selección Colombia, aunque sin resultados positivos por ahora, de manera que el trabajo con esos contactos terminó siendo poco efectivo. “Tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero esos contactos no avanzaron productivamente. James es un jugador extraordinario, como cuando queríamos a Falcao y lo buscamos hasta lograrlo”, declaró el directivo, confirmando que, por ahora, no llegará.

El 10 colombiano seguirá en el radar del Embajador

Pese a la negativa en las conversaciones recientes con los contactos que mencionó Camacho, el dirigente dejó claro que el mediocampista seguirá siendo un objetivo a futuro para el equipo bogotano. El presidente del club aseguró que esperan poder finiquitar ese negocio, tal y como ocurrió con Falcao, ya que la calidad del jugador y su relevancia en el contexto nacional son motivos suficientes para mantener la esperanza. “James es maravilloso, es el capitán de la Selección Colombia y está en su plenitud, pero tiene alternativas interesantes que explorar. Lo seguiremos teniendo siempre en el radar”, concluyó Camacho este martes 25 de noviembre.

Otras novedades en la plantilla del club para 2026

Mientras tanto, el club ya concretó los primeros nombres para la próxima temporada. La única incorporación confirmada hasta la fecha es la de Carlos Darwin Quintero, que llegó del Deportivo Pereira. Adicionalmente, se espera el cierre de negociaciones para la llegada de Mateo García, procedente del Once Caldas. Por su parte, el futuro inmediato de James Rodríguez sigue en el aire. El jugador está a la espera de definir su próximo destino tras su paso por León. En sus 34 apariciones con el equipo mexicano, el colombiano registró cinco goles y nueve asistencias.

Su contrato, que expira en diciembre de este año, hará que quede libre en el mercado oficialmente. Las alternativas más claras que se barajan incluyen opciones en la MLS o la continuidad en el fútbol mexicano.