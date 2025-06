¿Doble rasero arbitral?: cuando al DIM sí le pitaron penalti por una mano como la de Marimón

La tensión en el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios no se disipó con el pitazo final. Todo lo contrario. Las horas posteriores al empate estuvieron marcadas por la controversia que generó una jugada clave en el cierre del encuentro: una posible mano dentro del área de Luis Marimón que el árbitro Jhon Ospina decidió no sancionar como penalti. La decisión, que fue revisada en el VAR, terminó ratificándose como “no infracción”, pero la polémica sigue más viva que nunca.

La Comisión Arbitral respaldó la actuación del juez central con una explicación detallada: “Después de un cobro de un tiro libre y de una fase de ataque del equipo local, un jugador defensor del equipo visitante juega el balón claramente con su pie, cambiando la dirección del mismo y llegando a golpear su propia mano dentro del área”, señalaron.

“El árbitro, dentro de su lectura y posicionamiento, observa y determina correctamente no infracción. De acuerdo a las recomendaciones dadas por la FIFA, es una clara excepción para no infracción por mano, cuando un jugador juega el balón y este proviene de su propio cuerpo y llega a tocar su mano o brazo”, agregó el comunicado.

Y aunque desde lo técnico la jugada ha sido defendida por las autoridades arbitrales, en el ámbito de lo emocional y lo deportivo, el malestar es evidente. El técnico de Santa Fe, Jorge Bava, no ocultó su incomodidad: “No me gusta hablar del arbitraje, menos cuando nos toca perder, pero sí hay que mencionar que hubo situaciones que ameritan esta pregunta. Influyó, seguramente; si no, no me lo estarían preguntando”.

“Me lo guardo para mí, me da bronca porque son situaciones del juego que no te aseguran el resultado, pero sí inclinan el resultado del partido. Espero verlo fríamente y estoy convencido de que si me preguntan por el arbitraje es porque hubo algo”, agregó Bava con la mesura de quien no quiere incendiar el debate, pero sí dejar constancia del malestar.

Lo que alimenta aún más la suspicacia es el recuerdo fresco de una jugada similar en la Liga Betplay II-2023. En la fecha 4 de los cuadrangulares, Daniel Torres, entonces jugador del Independiente Medellín, rechazó un balón en su propia área y este terminó impactando en su mano. En esa ocasión, el árbitro sí sancionó penalti, favoreciendo precisamente a Millonarios.