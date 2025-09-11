x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | ¿Era penalti? Deportivo Pasto denunció que no le pitaron esta polémica jugada contra Millonarios en Bogotá

El encuentro terminó 1-0 en favor del equipo bogotano, que llegó a tres victorias y se ubica en el puesto once de la tabla de posiciones.

  • El arquero Diego Novoa le dio un golpe fuerte al futbolista Johan Caicedo, del Deportivo Pasto, en el duelo válido por la segunda fecha de la Liga. FOTO: TOMADA DEL X DE @DeportivoPasto
    El arquero Diego Novoa le dio un golpe fuerte al futbolista Johan Caicedo, del Deportivo Pasto, en el duelo válido por la segunda fecha de la Liga. FOTO: TOMADA DEL X DE @DeportivoPasto
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 20 minutos
bookmark

Corría el minuto 90+1 del partido entre Millonarios y Deportivo Pasto, válido por la segunda fecha del Torneo Clausura, que se aplazó del día que estuvo programada inicialmente por problemas logísticos en el estadio El Campín de Bogotá. El elenco bogotano, ahora dirigido por Hernán Torres, ganaba 1-0.

El apoyo de su público le ayudó para irse arriba en el marcador. El gol lo marcó el argentino Santiago Giordana, cuando iban 30 minutos del primer tiempo. Esa celebración llenó de alegría a los aficionados azules, que durante este semestre han manifestado, incluso tirando zapatos desde la tribuna a la cancha, su descontento con el mal rendimiento del equipo.

Uno de los motivos, para muchos, del bajón de rendimiento de los bogotanos, ha sido la salida del arquero Álvaro Montero, quien se fue a Vélez de Argentina a ser suplente. El bogotano Diego Novoa lo ha reemplazado. Precisamente este guardameta, de 36 años, fue el titular del arco embajador la noche del miércoles.

¿Cuál fue la jugada que generó polémica en el duelo Millonarios vs Pasto?

Sacó el arco en cero. Aunque el cuadro nariñense se acercó 14 veces con peligro al arco de los bogotanos, no le anotaron. Sin embargo, protagonizó una jugaba polémica cuando corría el primer minuto de adición de los cinco que dio el árbitro central atlanticense Bismarks Santiago.

Al futbolista Jhon Caicedo, capitán del Pasto, le enviaron un balón al área. Fue a buscarlo, pero no llegó a él porque Novoa salió de su portería para puñetear la pelota, enviarla lejos. Sin embargo, en ese proceso, cuando estaba en el aire, se llevó por delante al jugador del equipo nariñense: le dio un golpe con su pie derecho en el pecho.

El juez central no vio la jugada. Sus asistentes del VAR, Juan Pablo Alba y Hermízul Calderon, omitieron la acción, no lo llamaron para que fuera a revisar el video y pudiera pitar penalti a favor del Pasto. Así lo denunció el equipo en sus redes sociales: “El señor Bismarks Santiago omitió por lo menos una revisión de VAR sobre esta acción en contra hacia nuestro jugador Johan Caicedo”, escribieron en un trino, acompañado del video de la acción.

Después, publicaron una foto de cómo quedó la camiseta del futbolista afectado: con un hueco en el pecho, justo donde está la publicidad principal del elenco pastuso. Este trino lo acompañaron con una solicitud: “Esperamos las correcciones profesionales pertinentes por parte de la comisión arbitral que determinen un mejor horizonte arbitral para todos los clubes de nuestro fútbol colombiano”.

La acción, como era de esperarse, generó polémica. Los futbolistas de Pasto reclamaron, pero el juez central no cedió. Por el contrario, terminó expulsando a Nicolás Gil, del Pasto. El analista arbitral José Borda expresó, en su cuenta de X, que la jugada de Novoa “ERA PENAL Y ROJA. En Millonarios vs Pasto el árbitro Santiago y el VAR no dieron como penal esta violenta falta de Novoa a Caicedo del Pasto, además del penal era Roja para el portero embajador. Esta acción ya la habían sancionado al portero Asprilla de Santa Fe a Merheg”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida