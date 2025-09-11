Video | ¿Era penalti? Deportivo Pasto denunció que no le pitaron esta polémica jugada contra Millonarios en Bogotá

Corría el minuto 90+1 del partido entre Millonarios y Deportivo Pasto, válido por la segunda fecha del Torneo Clausura, que se aplazó del día que estuvo programada inicialmente por problemas logísticos en el estadio El Campín de Bogotá. El elenco bogotano, ahora dirigido por Hernán Torres, ganaba 1-0.
El apoyo de su público le ayudó para irse arriba en el marcador. El gol lo marcó el argentino Santiago Giordana, cuando iban 30 minutos del primer tiempo. Esa celebración llenó de alegría a los aficionados azules, que durante este semestre han manifestado, incluso tirando zapatos desde la tribuna a la cancha, su descontento con el mal rendimiento del equipo.