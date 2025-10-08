“Si no protegemos el suelo agropecuario, Medellín va a tener una presión para su abastecimiento”: Minagricultura sobre las APPA

El futuro de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos –APPA–, uno de los pilares del Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia rural, será definido por la Corte Constitucional que declarará si la ley que le dio forma se ajusta a la Constitución y, por ende, el Ministerio de Agricultura puede continuar el proceso de declaratoria en seis departamentos.
El proceso en el Suroeste antioqueño, donde se estableció un polígono en el Suroeste para el posterior proceso de declaratoria de las áreas en cada municipio, ha dinamitado aún más la relación entre gobierno departamental y nacional. Mientras que el gobernador Andrés Julián Rendón acudió a la Corte para pedir que las declare inexequibles y las califica como medidas “socialistas”, con respaldo de varios gremios, el Gobierno Nacional defiende estar haciendo un trabajo con alcaldes y productores para proteger la soberanía alimentaria del departamento. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, habló con EL COLOMBIANO sobre sus argumentos técnicos y jurídicos con los que esperan que la Corte les otorgue el aval a las APPA, pero también habló de presiones políticas y económicas detrás de la oposición de sectores productivos y gobernantes.
Ministra, ¿cómo fue el proceso para la declaratoria de las APPA, con quiénes se construyó, con qué argumentos técnicos se elaboró? Porque una de las críticas que se les ha hecho es una supuesta falta de diálogo con comunidades y entidades.
“En 2024 nosotros definimos esas áreas de estudio en todos los municipios del Suroeste, para establecer cuáles son los suelos con capacidad agrológica y los suelos que están produciendo alimentos. En esos 23 municipios del Suroeste empezamos a hacer un trabajo municipio por municipio. Establecimos espacios que llamamos coordinación de la gestión, que es una conversación con la alcaldía, que es la que por facultad constitucional regula el uso del suelo; con la Gobernación, que no tiene facultad de regulación, pero que sí le asiste una coordinación administrativa; y con las autoridades ambientales. En un segundo momento hicimos 15 espacios, en el caso de Concordia, encontramos un municipio muy dispuesto a conversar, a generar la información. En ese segundo momento hicimos socialización para apropiación, que hacemos con los actores locales, los productores, poseedores, con la gente que está trabajando la tierra para poder identificar la actividad que están desarrollando. En el caso de Concordia –que es un territorio impresionante– encontramos que se producen unos cítricos importantes, que tienen unos cultivos transitorios muy poderosos. Finalmente, otra instancia fue para la difusión para la transparencia, con Minagricultura, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, hicimos en esta etapa 378 actividades. En el caso de Concordia avanzamos mucho porque la gente recibió con actitud positiva este instrumento y eso nos llevó a sacar la resolución por medio de la cual declaramos esas 13.000 hectáreas como Área de Protección para la Producción de Alimentos, mediante la resolución 320 del 22 de septiembre de 2025”.
¿Por qué Concordia fue elegido para declarar la primera APPA en Antioquia, si todo apuntaba a que la primera iba a ser en Jericó?
“Porque avanzamos allí muy rápido en la información técnica. Nosotros tenemos que prepararnos mucho para cuando publicamos la resolución a comentarios al público, para tener toda la información técnica y tener claros los suelo que hay que proteger, las actividades que estamos desarrollando. En Concordia fluyó mucho la información. La alcaldesa Alexandra Herrera y su equipo tuvieron toda la disposición para sacar adelante la declaratoria en esas 13.000 hectáreas. La de Jericó está publicada para comentarios, pudimos hacerlo una vez tuvimos toda la información. Pero no hay una prelación ni interés distintos a ponerlas al público cuando tenemos toda la información necesaria, sistematizada y evaluada por la UPRA”.
La Corte Constitucional decidirá si declara exequibles o no las APPA. ¿Cuál es la defensa jurídica que usted hizo en la Corte para respaldar su viabilidad constitucional?
“Los argumentos que presentamos a la Corte son los mismos que hemos venido diciendo de manera sistemática en todos los espacios. El primer elemento para poder hablar de las APPA es entender qué es lo que protegen. Las APPA protegen, en el marco del derecho a la alimentación, los suelos, las áreas que hoy están produciendo alimentos. El suelo rural agropecuario es un recurso natural protegido desde el Código de Recursos Naturales de 1974. Esa disposición de orden legal obliga a todos los colombianos que hagan uso del suelo agropecuario a mantener su capacidad productiva, su capacidad agrológica y su capacidad de producción. Luego tenemos una ley en el 82 que determina que la expansión urbana no se adelante sobre las zonas agropecuarias que garantizan el abastecimiento alimentario de las ciudades. Tenemos normas en la ley 388 dirigidas a proteger el suelo rural y lo que hace la APPA es integrar todas las normas ambientales y agrarias de protección de suelo rural y establecerlas como determinante del ordenamiento, sometidas a las determinantes ambientales. Si no protegemos el suelo rural agropecuario, que lo estamos identificando desde al menos 1961 con presiones de desarrollo urbano, presiones de cambio de uso del suelo, lo que va a pasar es que vamos a perder el patrimonio que garantiza la producción agropecuaria”.